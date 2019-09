La chronique de Laurent Gerra du lundi 30 septembre 2019

publié le 30/09/2019 à 09:56

Après l’hommage aux Invalides, le pays s'apprête à vivre une journée de deuil national en l’honneur de Jacques Chirac ce lundi 30 septembre. Un service solennel sera organisé à midi à l’église Saint-Sulpice. Touché par le décès de l'ancien président, Jack Lang propose de prendre en charge le programme de l'événement : "J’ai commandé un happening à des artistes du quai branlant : ils jetteront des pommes sur l’Assemblée nationale pour la dissoudre, pendant que des sumos feront tourner leur petite culotte sur un air de Madonna ! C’est chié, non ?", propose l'ancien ministre de la Culture.

L'impressionnante popularité de Jacques Chirac donne des idées à Brigitte Macron : "Emmanuel, Emmanuel ! Tu dois te chiraquiser. Pour commencer, tu vas manger cette tête de veau !", ordonne la Première dame à son président de mari. "Tu as fait ton Mitterrand devant la pyramide, ton Giscard avec ton nouveau monde, ton Sarkozy avec les "gilets jaunes", maintenant les Français attendent que tu fasses ton Chirac !", explique madame Macron, visiblement experte en image politique.

Comme chaque année, l’université d’été du Modem s’est tenue à Guidel, dans le Morbihan. Malheureusement pour François Bayrou, l'événement n'a pas fait la "une" de la presse. "Aleba Ventura n’est même pas venue en direct dans la salle de réunion 'Les ajoncs' où nous avons bu beaucoup de chicorée en refaisant la France de demain", déplore le maire de Pau, imité par Laurent Gerra.

Pour terminer la chronique, Philippe Bouvard donne la parole aux auditeurs. Un certain Pascal est en ligne : "Greta Thunberg porte plainte contre la France. Faut-il priver cette morveuse de dessert et l’envoyer faire ses devoirs dans sa chambre ? Je pose la question au 32-10", demande-t-il à l'antenne. Il s'agit évidemment de Pascal Praud, le journaliste n'est jamais très loin lorsqu'il s'agit d'aborder les sujets qui fâchent : "Selon un récent sondage, Anne Hidalgo serait réélue si les municipales parisiennes avaient lieu demain. Faut-il faire son baluchon et quitter Paris à tout jamais ? Je pose la question au 32-10".