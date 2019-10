La chronique de Laurent Gerra du 2 octobre 2019

publié le 02/10/2019 à 09:54

Dans son nouveau film Alice et le maire, en salles aujourd’hui, notre ami Fabrice Luchini campe le personnage du maire de Lyon. Pour travailler son rôle, il s’est bien entendu adressé au vrai maire de Lyon, Gérard Collomb, et nos micros étaient là. "En fait, tu vois, Gérard, on va pas s’mentir, dans le film, je suis un maire de Lyon complètement sur les jantes et qui manque de souffle, un peu comme toi", lance l'acteur à l'élu. Ce dernier lui propose d'en discuter "autour d’un bon soufflé à la Chartreuse verte, avec sa glace chartreuse et son granité au Riqlès". Une chose est sûre, on sait vivre à Lyon.

En cette période de manifestations pour le climat, un nouvel extrait inédit de "L’Odyssée sous-marine du Commandant Cousteau" vient d'être publié. "Il ne faut pas que les générations futures s’inquiètent – don’t worry the young generations – il n’y aura aucun problème de réchauffement climatique car si le climat se réchauffe, il suffira de plonger dans l’océan pour se rafraîchir", affirme le célèbre explorateur.

Mattel, le créateur de Barbie, lance une poupée "non-genrée" aux États-Unis, c’est-à-dire une poupée qui n’est ni masculine, ni féminine. Michel Chevalet vient nous expliquer à quoi sert ce nouveau produit. "À faire du pognon, explique le journaliste que l’on soit un méchant réactionnaire rétrograde ou un gentil progressiste prêt à cocher toutes les cases du politiquement correct, on est avant-tout un pigeon bon à plumer".



L’académicien Alain Finkielkraut est un peu sur les nerfs : "je tombe sur un article du magazine Elle consacré à la gastronomie française, deux points, j’ouvre les guillemets : 'Le snacking se fait ici porn food avec des assiettes pimpées parfaitement instagrammable' gna gna gna gna gna pauvres connes !!!". Heureusement, sa colère est vite canalisée grâce aux conseils célestes d'un autre immortel. "Je vous encourage, cher Alain, pour éviter l’ulcère, à vous installer devant la mer, lire d’un œil les mémoires de Chateaubriand et d’un autre observer les jolies femmes en costume de bain", lui propose Jean d'Ormesson.