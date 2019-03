La chronique de Laurent Gerra du 29 mars 2019

publié le 29/03/2019 à 11:10

Une nouvelle fusillade a eu lieu à Marseille. Selon la police, il s'agirait d'un règlement de compte entre trafiquants de drogue. Le maire de la ville, Jean-Claude Gaudin ne semble plus être étonné de ce nouvel affrontement : "Vous vous croyez dans Plus Belle La Vie où tout le monde est beau et tout le monde est gentil ? Ce ne sont pas quelques kalachnikovs qui vont tâcher la réputation de Marseille. La majorité de nos cacous aux chaînes en or et de nos cagoles à bourrelets sont honnêtes".



Bertrand Delanoë est venu sur le plateau de mademoiselle Jade accompagné de pots de miel : "Ils viennent de Paris. Anne Hidalgo vient de faire voter au Conseil de Paris un plan pour développer encore plus l'installation des ruches dans la capitale, tout en favorisant les espèces d'arbres et de fleurs appréciés par tous les insectes pollinisateurs". L'ancien maire de Paris va ensuite offrir le privilège à mademoiselle Jade de le voir en train d'imiter une flopée d'insectes comme la mouche, la guêpe ou le papillon.

Les yeux fatigués, Lionel Jospin a évoqué son avis concernant le passage à l'heure d'été : "Je ne loupe jamais un épisode de Plus Belle La Vie tous les soirs avec ma femme. Nous commençons à dîner à 19h11 et à 19h46 lorsque nous avons finis nos yaourts, je débarrasse la table et remplis le lave vaisselle."

Un programme millimétré qui va être perturbé par le changement d'heure : "Nous regardons Plus Belle La Vie à 20h39. Quand le feuilleton se termine, j'éteins la télé et on va se coucher. Le passage à l'heure d'été va complètement chamboulé notre rythme de vie. Je ne sais pas comment je vais arriver à vivre cela".