La chronique de Laurent Gerra du vendredi 10 mars

Nous sommes au quatrième jour de grève, direction la SNCF pour faire le point. Interne. Universal Music présente. Michel Fugain et le Big Bazar à la SNCF. Pour prendre votre mal en patience. Laissez vous bercer par les plus grands succès ferroviaires de Michel Fugain. : "Chante La vie chante comme si tu devais partir demain. Comme si t'avais un train en partance… Je n'aurai pas le train. Pas le train. Même en courant plus vite que le vent. Plus vite que le temps. Même sur les mains, je n'aurai pas le train."

L'un de nos plus grands acteurs internationaux a bien voulu prêter sa voix magnifique à la campagne pour la sobriété. Je veux bien sûr parler de Lambert Wilson : "La sobriété, c'est une femme, sobriety is a woman. À 19 degrés, le zizi de l'homme est riquiqui, mais les seins de la femme se dressent (...) Alors, vous aussi choisissez la sobriété, choose sobriety. Et s'il fait froid, faites vous un café couleur café que j'aime ta Couleur Café à 19 degrees."



Gérard Depardieu. Qu'est ce qui vous arrive enfin? : "Et beaucoup. En quoi des journalistes vont au nom de quoi? Aujourd'hui, c'est la journée internationale du hamburger." Oui, et alors? Vous n'aimez pas ça? : "Mais c'est pas le problème des burgers. On a la carte de tous les restaurants. Tous les plats traditionnels sont transformés en burgers auvergnats au Cantal italien à la mozzarella thaïlandaise, au gingembre. Bientôt, il nous faut un Toulousain au cassoulet."

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info