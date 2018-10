publié le 18/10/2018 à 11:18

L’événement musical de la semaine, c’est bien entendu la sortie du dernier album de Johnny Hallyday intitulé « Mon pays, c’est l‘amour ». Une nouvelle qui a été commentée, au Paradis des chanteurs.



"Euh, dis donc, Charles, toi qui viens de rejoindre le Paradis des chanteurs, je voulais savoir est-ce que Bruel y t’a fait un hommage alors que tu lui avais rien demandé ? Et puis aussi, je voudrais savoir si les Boudou, y vont toucher des droits sur tes chansons", a demandé tout là-haut Johnny Hallyday à son ami Charles Aznavour, qui s'est empressé de lui répondre : "Oh moi, tu sais, j’avais tout réglé. Les Boudou, n’auront pas leur mot à dire. Je tiens pas à ce que Mamie Rock donne son avis comme elle l’a fait pour toi, Johnny…" a rétorqué l'Arménien.

Chaque week-end sur C8, Thierry Ardisson fait de belles audiences avec « Les terriens du samedi » et « Les terriens du dimanche ». Découvrons un extrait de la prochaine émission. "Salut les terriens, salut les terriennes, aujourd’hui on parle de littérature avec mon invité vedette : Michel Drudru, Michel Keker, Michel Drucker ! Et alors Michel, c’est quoi ton secret de joujou, c’est quoi ton secret de venvence, c’est quoi ton secret de jouvence ?" demande le présentateur de l'émission, Thierry Ardisson.

"Sport et hygiène de vie. Là par exemple, je suis venu en vélo directement après mon entraînement de box thaï, j’ai fait 50 séries de pompes claquées avant de rentrer sur le plateau, et dans les loges j’ai pas bu de champagne, mais du jus de céleri", lui répond l'animateur de 76 ans.

Une étude américaine remet en cause l’idée selon laquelle consommer un verre de vin par jour serait bon pour la santé. Gérard Depardieu a tenu à s'exprimer sur le sujet. "Ah les fumiers ! Bien sûr que c’est mauvais de boire un verre de vin par jour. C’est même très mauvais. Ceux qui boivent un verre de pinard par jour, ils sont tout gris, tout ternes, tout déprimés… faut pas boire un verre par jour… C’est un litre par jour qu’il faut boire ! Minimum !", s'est indigné l'acteur.



"Si comme moi, vous ne vous refusez rien, et que vous buvez vos 4 litres de blancs réglementaires et quotidiens, là, les endorphines exultent ! Vous êtes heureux et ça se voit : vous êtes tout rose. Rose comme le cochon de lait sur les tartines le matin… D’ailleurs, il est où le cochon de lait ?! Y a plus que des galettes de riz sans gluten depuis que Cymès est le toubib d’RTL… Ah les fumiers !", a t-il encore ajouté.