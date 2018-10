publié le 16/10/2018 à 09:48

Le remaniement a mis un temps fou à être annoncé. "Vous avez vu comme mon Emmanuel est le Cerbère de la Grande Porte comme dans Ghost Buster", s'enthousiasme François Bayrou. "Emmanuel Macron a dépassé le maître du susse-pense, Alfred Hitchcock. Depuis dix jours, comme dans la série 24 heures, il tient la France en haleine. Quand on commence, on ne peut plus s’arrêter de regarder BFMTV pour connaître les noms", se réjouit le président du MoDem.



Marcel Campion va donner demain une conférence de presse pour dire s’il se présente ou non contre Anne Hidalgo aux élections municipales de 2020. On en parle avec l’ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë, à qui imaginer Marcel Campion en candidat à la mairie de Paris "inspire un cauchemar affreux". "S’il est élu, dans tout Paris il va installer des marchés de Noël. Vous imaginez un marché de Noël avenue Montaigne avec des vendeurs de bonnets péruviens au milieu des boutiques Dior et Gucci ?", s'inquiète l'ancien élu.

Philippe de Villiers vient de lancer publiquement un appel à Emmanuel Macron, lui enjoignant de se ressaisir. "Quand je l’ai rencontré pendant la campagne présidentielle, je lui ai expliqué comment il devait occuper la fonction divine qui est la sienne. Mais au lieu d’incarner le corps glorieux du Roy en bénissant les troupeaux et en guérissant les gueux, pour la fête de la musique, il a invité des créatures interlopes à l’Élysée", s'offusque le patron du Puy du Fou.

L’arabe du futur de notre ami Riad Satouf caracole en tête des ventes. "Et mon livre alors, hein, vous n’en parlez pas de mon livre", s'agace Valéry Giscard d'Estaing en évoquant sa biographie officielle, sortie la semaine dernière. "Il n'y a pas que l’arabe du futur, y a aussi l’auvergnat du passé !"