Le conseil constitutionnel se prononcera vendredi sur la réforme des retraites. En attendant, le gouvernement tente en vain de jouer l’apaisement. On en parle avec le porte-parole du gouvernement : bonjour Olivier Véran : "Bonjour madame. Merci de m’inviter, j’ai de très bonnes nouvelles à vous annoncer." Quoi ? Vous êtes prêts à réviser votre réforme ? : "Mais non pas du tout ! Je suis venu vous dire que Sarah El Haïry, la secrétaire d’état chargé à la jeunesse, a fait son coming-out ce weekend !" Tant mieux pour elle mais quel rapport avec les retraites ? : "Mais enfin, on s’en fout des retraites ! L’essentiel c’est que grâce à Olivier Dussopt et Sarah El Haïry, nous incarnons le progrès et la modernité grâce à nos ministres gays et lesbiens ! On a assez entendu la CGT et la CFDT, place aux LGBT ! Et ce n’est qu’un début !"

Vous en avez certainement entendu parlé, la semaine dernière, dans le JT de TF1, un homme a été interrogé sur la pénurie de carburant sans que personne de la chaine ne reconnaisse Michel Jonasz. Une boulette qui n’arriverait certainement pas à la star du 19.45 sur M6, Xavier de Moulins… : "Madame, mademoiselle… madame et… madame, bonsoir… À la une de ce 19.45, la pénurie d’essence avec le témoignage bouleversant d’un anonyme au micro de notre journaliste rigoureuse, Aurélie Myope."

Tous les dimanches soir, notre ami Laurent Ruquier anime "Les enfants de la télé" mêlant habilement actualité culturelle et archives télévisuelles : "Mesdames, mesdemoiselles, messieurs bonsoir. Aujourd’hui, évidemment, dans "Les enfants de la télé", une spéciale "Trois mousquetaires", le blockbuster à la française qui cartonne en ce moment et que j’aurais pu écrire moi-même entre 4 heures et 6 heures du matin mais je préparais mes questions pour les Grosses Têtes ! Et oui ! car moi aussi, tous les jours, je m’escrime ! Hou, hou, hou ! N’est-ce pas Isabelle Mergault ?"

Du lundi au vendredi à 8h50, retrouvez l'incontournable Laurent Gerra qui imite avec malice les déclarations chocs et les tics des célébrités. Avec sa complice, Mademoiselle Jade, les séances de travail ne sont jamais tristes.



