La Banque de France alerte sur une nouvelle arnaque aux faux chèques

Attention à cette nouvelle arnaque préjudiciable pour ses victimes. Dans un communiqué publié mardi 21 février, la Banque de France "attire l'attention des particuliers et des entreprises sur l'existence de faux chèques en circulation", rédigés sur papier libre.

En soi, rédiger un papier libre est une pratique légale. Le problème, c'est que la Banque de France y apparaît comme "étant la banque de l'émetteur". Or, "depuis 2021, les particuliers ne peuvent pas détenir de compte auprès de la Banque de France", rappelle l'institution.

En conséquence, la Banque de France a été "amenée à rejeter [...] plusieurs formules établies sur papier libre au motif 'faux chèque' pour coordonnées erronées, en raison du défaut d'existence de compte".

"Ces chèques ne sont en aucun cas payés"

Pour les particuliers, il est conseillé de ne pas suivre les recommandations de certains sites Internet, certainement frauduleux, ou de messages émanant des réseaux sociaux. Ces messages incitent les particuliers à rédiger des chèques sur papier libre afin de payer leurs factures, notamment". Pour les entreprises, que ce soit les fournisseurs d'électricité, de gaz ou d'eau, voire les propriétaires de biens et les collectivités, il ne faut pas non plus accepter de tels chèques. La Banque de France le rappelle : "Ces chèques ne seront en aucun cas payés".

L'institution explique toutefois ne pas connaître le nombre de chèques de ce type en circulation. "Nous n'avons connaissance que d'un nombre limité de chèques émis courant 2022. Il est possible que d'autres chèques aient été émis dont nous n'avons pas connaissance à ce stade", a indiqué la Banque de France à nos confrères de BFM Business.

Aujourd'hui, la production de faux chèque constitue la fraude aux moyens de paiement la plus courante. En 2021, la falsification ou le détournement d'un chèque représentaient 31% des arnaques constatées pour un montant total de 625 millions d'euros.

