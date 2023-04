L'intersyndicale va plaider le retrait de la réforme face à Elisabeth Borne

C'est une première depuis la fin des concertations et l'annonce de la réforme des retraites en janvier, l'intersyndicale retrouve le chemin de Matignon. Les huit secrétaires généraux ont rencontré Elisabeth Borne ce mardi matin 4 avril à 10h, à la veille d'une nouvelle grande journée de mobilisation ce jeudi.

"Tout l'enjeu, c'est de montrer une intersyndicale unie", explique la FSU et pour cela le message sera très simple : "Demander le retrait de la réforme des retraites". Les syndicats se montrent toujours inflexibles sur ce point et hors de question de parler des contours du texte. "Ça pourra être un entretien très court", prévient d'ores et déjà Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT. "La pénibilité au travail, les carrières longues ou l'emploi des seniors, ce sont des sujets importants, mais ce n'est pas la priorité pour le moment", ajoute François Hommeril de la CFE-CGC.

Elisabeth Borne refuse de son côté toute pause dans la réforme des retraites, ce que réclamait le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Les syndicats vont donc, une nouvelle fois, mettre sur la table leurs arguments pour un autre financement du système de retraites, mais difficile d'imaginer un accord immédiat avec le gouvernement.

"On a très peu d'espoir", avoue Cyril Chabanier de la CFTC, qui craint que le gouvernement renvoie les syndicats aux décisions du Conseil constitutionnel le 14 avril.

D'ici là, d'autres mobilisations pourraient s'organiser alors que les actions coups de poings se multiplient ces derniers jours un peu partout sur le territoire.



