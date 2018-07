L'impôt à taux unique gagne du terrain

publié le 26/09/2017 à 08:11

Le prélèvement forfaitaire unique (PFU) est un effet un nouvel impôt, mais il se substitue à un prélèvement existant. Il sera moins élevé que celui qu'il remplace. Il s'agit d'un impôt à taux unique (30%), qui frappera les revenus de l'épargne ou du capital. Autrement dit, les dividendes d'actions ou les plus-values en cas de revente de titres. Ou encore les intérêts d'obligations. Tous les revenus ne seront pas imposés au PFU. Le Livret A, par exemple, reste exonéré. Les assurance-vie restent à la fiscalité actuelle, sauf pour les gros contrats (supérieurs à 150.000 euros).



Jusqu'ici, les revenus de l'épargne sont imposés comme les revenus du travail, c'est-à-dire comme les salaires. On additionne tout ce que perçoit un individu, et on le taxe au barème de l'Impôt sur le revenu, en fonction du niveau de ces revenus. Cela peut donc aller jusqu'à 45% pour les personnes fortunées. Demain, l'impôt sur les salaires restera à 45%, mais l'impôt sur le capital sera plafonné à 30%, quels que soient les montants concernés. C'est ce qu'on appelle une "flat tax" (un impôt à taux plat, qui n'est plus progressif).