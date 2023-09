L'horoscope du mercredi 6 septembre 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Évitez de trop parler et surtout de parler trop vite ! En effet, la Lune est chez le très bavard Gémeaux et sa relation avec la conjonction Mercure/Soleil indique qu’il peut y avoir un petit souci à cause d’une indiscrétion. Et si ce n’est pas vous qui avez été trop loin en paroles, évitez de commenter la faute de votre collègue ou d’un proche. Dites autour de vous que vous ne voulez pas vous en mêler, même si vous brûlez de curiosité.

Taureau

Le Soleil rejoint Mercure aujourd’hui, ce qui active encore plus son harmonie avec Jupiter et mêmes rétrogrades, ces deux planètes vont jouer un rôle très positif, grâce à l’aide éclairante de l’astre du jour. C’est-à-dire que c’est vous-même (2e décan) qui serez l’artisan de votre chance parce que vous serez opportuniste, que vous saurez saisir une bonne occasion, accepter une offre par exemple, ou mettre une idée intéressante sur la table.

Gémeaux

Rien de banal aujourd’hui, étant donné que la Lune passe par chez vous et forme plusieurs aspects. Vous serez au contraire très sollicité, voire débordé et c’est ce qui pourrait accentuer votre nervosité, ce qui est normal. Plus vous vous chargez mentalement, plus (en tant que Gémeaux) ce sont vos nerfs qui trinquent. À moins que vous n’ayez un ascendant hyper zen (Poissons, Capricorne, Scorpion par exemple).



Cancer

Le climat est toujours aussi positif pour vous, mais il se trouve que la Lune (qui est votre maître je le rappelle) traverse votre secteur 12 aujourd’hui et que cela vous incite non seulement à vous intérioriser, mais aussi à ruminer ! Surtout qu’il y a plusieurs planètes en Vierge, signe du mental dont Mercure, qui est justement la planète du mental. Il est donc possible que ça ne soit pas une bonne journée pour vous exprimer ; restez prudent en paroles.



Lion

Si vous avez plein d’idées et de projets en tête aujourd’hui (Lune en Gémeaux), il se peut que ce soit génial mais à votre place je ferais fonctionner mon esprit critique (planètes en Vierge), de manière à ne pas me fourvoyer. Surtout si ces idées, ces projets, ces aspirations ont à voir avec l’argent et vous coûtent un certain prix. Il vous est conseillé de ne pas dépenser en anticipant des rentrées que vous prévoyez. On ne sait jamais !



Vierge

Le Soleil et Mercure sont conjoints dans votre 2e décan, en bon aspect avec Jupiter. Et même si les planètes sont rétrogrades (pas le Soleil, il ne l’est jamais), c’est une bonne configuration ; peut-être que vous préparez quelque chose ou que vous attendez une réponse à une offre qui vous a été faite. Promotion, mutation, développement de votre service ou de votre affaire... Et comme Vénus est également en harmonie (mineure), vous êtes content de vous.



Balance

Entrée en Gémeaux cette nuit, la Lune est aujourd’hui en phase avec Mars, laquelle transite dans votre 1er décan. C’est le bon moment pour un top de départ ! Tout ce que vous démarrez aujourd’hui aura un développement positif grâce aux bons influx (parallèles) du Soleil, Mercure et Jupiter. En gros, toutes les planètes sont en bon aspect entre elles, c’est le meilleur jour de votre semaine, profitez-en !



Scorpion

La rencontre du Soleil et de Mercure est active et forme un bon aspect avec Jupiter. C’est une très bonne configuration pour vos projets : on pourrait vous apporter une aide considérable pour concrétiser l’une de vos attente, à moins que vous n’espériez avoir des nouvelles de quelqu’un et que cette personne se manifeste, pour votre plus grande joie. Les négociations de tout ordre devraient aussi être favorables.

Sagittaire

Étant donné qu’en période Vierge, vous avez tendance à prendre les situations, mais aussi les gens plus au sérieux, essayez de mieux comprendre ceux qui vous entourent, ou même ceux que vous allez croiser aujourd’hui. Ne restez pas à la surface, soyez observateur, les détails par exemple seront parlants. Et ne vous faites pas d’idée, ne jugez pas vos interlocuteurs sans avoir pris le temps de les examiner à la loupe !