L'horoscope du lundi 4 septembre 2023

Bélier

Le fait que Vénus reprenne sa marche directe aujourd’hui sera bien ressenti par le 2e décan : d’ici le 25 septembre vous aurez la possibilité d’être content de vous. De vous faire apprécier sur votre lieu de travail, que ce soit un nouveau job ou non. Non seulement vous vous sentirez valorisé, mais il est possible aussi que vos amours vous donnent la pêche cette semaine et surtout la semaine prochaine.



Taureau

2e décan, l’astre solaire et Jupiter sont toute la semaine en phase avec vous, cela signifie que la vie vous offre tout plein de facilités et d’opportunités chanceuses. Cela ne sort pas de nulle part, vous êtes probablement au courant de cette évolution depuis quelque temps, mais il se trouve que vous l’apprécierez vraiment cette semaine et, bonne nouvelle, cela reviendra en février et mars 2024.

Gémeaux

Né début juin vous êtes favorisé par Vénus, un flirt est dans l’air, mais Mercure vous envoie des influx qui vous demandent de réfléchir, de ne pas vous emballer. Il se pourrait d’ailleurs que ce soit l’un de vos proches qui vous alerte sur le fait que vous devriez être plus prudent... A moins que des expériences passées ne vous reviennent en mémoire et ne vous démontrent que vous devez prendre des précautions.



Cancer

1er décan, difficile d’être de bonne humeur et de faire du charme quand Mars vous envoie une dissonance ; vous serez le plus souvent sur la défensive cette semaine. La raison ? Peut-être que vous avez un trouble-fête à la maison, qu’il y a des travaux bruyants dans votre environnement, ou encore qu’un supérieur vous en demande plus que vous ne pouvez donner ; mais l’aspect se terminera dimanche et ce sera le tour du 2e décan.



Lion

Chez vous, dans votre 2e décan, Vénus reprend une marche directe, mais stationne cette semaine sur le Soleil de ceux nés autour du 5 août. Amour, gloire et beauté pour vous ! Dans la plupart des cas... Mais il est possible que votre décan n’ait pas été bien aspecté le jour de votre naissance et dans ce cas, vous aurez le sentiment qu’un schéma se répète, que ce soit sur le plan amoureux, ou financier pour certains.



Vierge

Si vous fêtez votre anniversaire cette semaine, vous êtes chanceux, en tout cas jusqu’à l’année prochaine. Aujourd’hui et encore plus demain, vous êtes en pleine progression. Il y a à la fois les bons influx de Jupiter pour le 1er et le 2e décan, plus Uranus qui vous ouvre les portes si vous êtes du 3e décan. Mais né après le 18 septembre, n’oubliez pas la dissonance de Neptune qui accumule des indices pour que vous ouvriez les yeux sur une relation toxique.

Balance

Mars n’en aura terminé avec votre 1er décan qu’en fin de semaine. Aussi soyez prudent, ne prenez pas de risques inutiles, mais soyez réactif et entreprenant. 2e décan, les bons influx du Soleil, Mercure et Jupiter peuvent avoir un impact sur votre confiance en vous. C’est quelque chose que vous devez absolument travailler pour ne plus jamais la perdre dans des circonstances spéciales ou face à certaines personnes. Il faudrait l’inscrire solidement en vous, ce n’est pas impossible.



Scorpion

Au zénith de votre ciel, Vénus reprend une marche directe aujourd’hui et si on vous a fait une promesse, ou si vous en avez fait une, elle pourrait se concrétiser. Peut-être pas aujourd’hui précisément : né après le 5 novembre, vous recevrez tous ses influx au fur et à mesure jusqu’au 9 octobre, date à laquelle elle entrera en Vierge. Pour l’instant, elle est puissante et peut aussi révéler que vous faites tout pour consolider votre position, ou votre couple.

Sagittaire

Les influx de Vénus étant de nouveau très actifs, il se pourrait que vous repreniez une relation à distance, sur laquelle vous réfléchissiez beaucoup jusqu’à présent. Vous vous êtes posé des questions, 2e décan, depuis plusieurs semaines et le fait que Vénus reprenne une marche directe aujourd’hui est un bon indicateur sur le fruit de votre réflexion : vous avez probablement décidé de reprendre la relation et de voir où elle vous mène.



