L'horoscope du jeudi 7 septembre 2023

Bélier

3e décan, né après le 10 avril, Uranus a entamé depuis fin mai un aspect mineur avec votre Soleil, mais cela ne veut pas dire qu’il n’a pas d’effet sur le domaine que la planète occupe. C’est celui de biens, des acquisitions, du confort que procure l’argent. Uranus étant spécialiste des hauts et des bas, vous n’avez probablement pas de rentrées régulières, ou alors vous dépensez plus que vous ne gagnez... Essayez de diversifier vos sources de revenus, si possible.

Taureau

Plus que d’autres vous êtes réceptif en ce moment à la dissonance entre Vénus et Jupiter, qui n’est pas un mauvais aspect mais il peut vous inciter (2e décan) à trop aimer ce ou ceux que vous aimez ! Vous me direz, on aime jamais trop (c’est ce que pense le Taureau) mais il y a quand même des nuances et on peut parfois faire ou se faire du mal au nom de l’amour. Ce n’est pas votre cas, mais évitez tout de même d’étouffer l’autre sous votre amour !

Gémeaux

La Lune poursuit sa traversée de votre signe et formera ce soir une dissonance avec Neptune que vous ressentirez probablement déjà dans l’après-midi si vous êtes du 3e décan. Il faut éviter de vous laisser influencer par les humeurs de l’un de vos proches, quelqu’un de la famille et peut-être même l’un de vos enfants. Il ou elle vous inquiète, mais si c’est un adolescent, demandez-vous s’il n’y a pas un peu de manipulation dans sa façon de se comporter avec vous.

Cancer

Avec Vénus qui stationne depuis des lustres dans votre secteur 2 de l’argent, des acquisitions, des placements, il serait étonnant que l’amour vous préoccupe plus que l’argent... Évidemment, il y en a certainement parmi vous qui vivent une belle histoire de cœur depuis les vacances, mais beaucoup ont éventuellement eu une somme à placer en se disant qu’elle allait leur rapporter. Et vu les influx de Jupiter, on peut penser que oui !

Lion

Il semble, 2e décan, qu’une question d’argent vous prend un peu trop la tête ! Ce n’est pas nouveau puisque Mercure rétrograde dans ce secteur de votre zodiaque, ce qui signifie que les choses n’avancent pas et que plus le temps passe, plus vous vous énervez. Mercure quittera votre décan dimanche et y reviendra en marche directe le 20. Vous pourrez certainement régler le problème après cette date, grâce à Mars (action) qui sera en phase avec vous du 12 au 27.

Vierge

La mésentente entre Vénus et Jupiter persiste et vous continuez à rêver d’amour, plus qu’à le vivre dans la réalité. Et si ce n’est jamais une mauvaise activité de rêver – au contraire – vous semblez vouloir sortir du rêve et vivre quelque chose de réel. Vous n’êtes pas à l’aise dans votre vie amoureuse... Toutefois, il se peut aussi que l’un de vos proches ne soit pas en bonne santé et que vous cherchiez à le soigner par tous les moyens.

Balance

Les vacances ne sont pas loin et pourtant, vous avez déjà envie de vous évader ! C’est peut-être dû à la présence de Mars dans votre signe (1er décan), qui indique que vous avez beaucoup à faire et que les journées ne sont pas assez longues pour venir à bout de toutes vos tâches. Et si vous faisiez une petite pause toutes les heures au lieu de bosser en continu et de perdre votre énergie (et votre motivation) au fil des heures ? Même 5 ou 10 minutes vous ressourceront.

Scorpion

Vous êtes certainement plus que sensible à la dissonance entre Vénus et Jupiter, qui n’est pas méchante, soyez-en assuré. Simplement, 2e décan, il se peut que vous en fassiez trop pour plaire à quelqu’un et que vous soyez envahissant : trop de textos, d’appels, cela peut faire peur à l’autre et lui donner envie de fuir alors que vous ne pensez qu’à une chose : le/la garder, lui montrer combien vous l’aimez.

Sagittaire

Surveillez une tendance à la distraction aujourd’hui, notamment