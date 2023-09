L'horoscope du mardi 5 septembre 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

1er décan, jusqu’à dimanche où la conjoncture changera, évitez les rapports de force ! Et réfléchissez avant de prendre la moindre décision, ne vous en remettez pas à votre instinct comme vous le faites souvent. Prenez conseil, et tenez compte de ce qu’on vous dit car ce qu’on vous dira sera plein de bon sens. On vous invitera à faire un compromis, à vous montrer plus diplomate et conciliant. En mûrissant, il faut espérer que vous avez appris à faire des concessions !

Taureau

Nous avons déjà parlé de l’harmonie entre Mercure et Jupiter (qui est chez vous), elle est exacte aujourd’hui alors que les deux astres sont rétrogrades. Ils sont donc influents intérieurement, dans vos pensées et dans la façon dont vous réfléchissez à la situation que représente Jupiter. Soit vous avez une chance à saisir, importante, soit vous avez un problème administratif, juridique, et il en est question en ce moment. Et ce sera encore le cas autour du 25/9.

Gémeaux

Une journée banale pour beaucoup d’entre vous et une soirée un peu morose pour ceux du 1er décan. La Lune entre ce soir dans votre signe, en dissonance immédiate avec Saturne. C’est rapide comme aspect, mais cela peut vous empêcher de passer une bonne soirée et même de vous endormir parce que vous penserez trop ! Des pensées qui seront loin d’être optimistes. Essayez de les chasser au profit de bons souvenirs.



Cancer

2e et 3e décan, vous êtes à l’abri des mauvaises surprises, vous pourriez même en avoir une bonne aujourd’hui, 3e décan surtout. Un ou une ami/e qui vous rend une visite qui n’était pas prévue, ou qui vous appelle alors que vous n’aviez pas de ses nouvelles depuis quelque temps ? Peut-être aussi que vous-même vous déciderez à contacter l’un de vos proches avec qui vous étiez en froid... Faites-le si vous en avez envie, ne laissez pas votre orgueil prendre les commandes.



Lion

Une dissonance (mensuelle) entre la Lune et Uranus pourrait vous énerver ou vous rendre un peu anxieux 3e décan. C’est probablement parce que vous penserez à une situation qui a de quoi vous inquiéter et qui est liée au transit d’Uranus, lequel vous impose un changement de direction dont vous ne voulez pas. Nous en avons déjà parlé et si vous pensez que les choses vont s’arranger, très bien. Mais prévoyez tout de même un plan B.



Vierge

Mercure, dans votre signe, et Jupiter sont en parfaite harmonie aujourd’hui, mais les deux planètes étant rétrogrades, c’est plutôt dans votre tête que cela va se passer. Vous aurez une certitude, probablement parce que vous aurez lu ou entendu des mots rassurants. Vous serez positif, en dépit de cette inquiétude qui est souvent envahissante. L’aspect du jour devrait normalement la chasser et vous aider à avoir une vision plus objective.

Balance

Dans votre secteur du travail, Saturne est en pleine rétrogradation depuis juin et jusqu’au 4 novembre, ce qui signifie que normalement les freins qui vous gênaient depuis plusieurs mois devraient céder ou avoir cédé (1er décan). Vous pouvez avancer plus rapidement, ou si Saturne a une influence sur votre forme, être moins fatigué ou avoir moins mal partout (ce qui peut être le symptôme d’une légère déprime).



Scorpion

Vous pourriez avoir une petite chance ces jours-ci, natif du 2e décan : si vous cherchez un partenaire, professionnel ou affectif, une rencontre est possible. Sur le plan professionnel, il se peut que vous ayez un projet et que vous ayez besoin de quelqu’un (ou d’une banque) pour le réaliser. Si vous avez une demande à faire, allez-y, sachant que les planètes sont rétrogrades et qu’on ne vous répondra pas tout de suite (plutôt après le 16).

Sagittaire

Même si elle est rétrograde, Neptune reste comme une épine dans votre pied (né après le 16 décembre). Dans les prochains jours, vous vous interrogerez de nouveau sur vous-même, sur votre situation qui n’est, avec Neptune, jamais très claire. Cependant, il arrive aus