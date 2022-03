L'horoscope du vendredi 4 mars 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La Lune passe la journée dans votre signe, mais ne forme aucun aspect. Vous serez donc tout en sensibilité mais aussi, pour certains, en susceptibilité. Émotif, vous réagirez un peu trop vite et de manière exagérée à ce qu'un proche vous dira. Prenez du recul et essayez de ne pas donner l'image de quelqu'un qui ne maîtrise pas ses humeurs et qui a un caractère... difficile.

Taureau

Votre nature placide et qui a besoin de calme et de tranquillité, s'accommodera mal d'une ambiance un peu trop agitée autour de vous. D'ailleurs, vous vous sentirez vite énervé et n'aurez qu'une envie, vous isoler du bruit et de cette agitation. Cela dit, vous pouvez aussi être agité intérieurement parce que vous avez un choix à faire, ou une décision à prendre et vous hésitez...

Gémeaux

Vous serez un bon ami, ou un bon collègue : quoi qu'il se passe, vous prendrez la défense de celui ou celle qui sera attaqué, à moins qu'il ne se passe quelque chose sur le plan politique et que vous défendiez vos idées, face à ceux (des extrémistes selon vous), qui ne font que détruire. Il est vrai qu'un scandale a pu faire très mauvais effet récemment et cela se prolonge ces jours-ci.

Cancer

Vous aurez tendance à vous fritter avec tout le monde, juste parce que vous serez sensible au fait que les autres n'ont pas les mêmes opinions que vous. En conséquence, vous aurez l'impression qu'ils vous jugent, mais ça ne sera peut-être pas le cas. Vous serez immédiatement en position défensive et semblerez agressif aux yeux des autres. Mais vous avez peut-être aussi un choix à faire.

Lion

Quoi qu'il se passe, vous aurez une indéfectible confiance en vous, serez sûr de vos idées et opinions, rien ne pourra vous faire changer d'avis. Votre fermeté inspirera confiance à ceux qui vous entourent - que vous travailliez ou non - et on suivra plus volontiers vos conseils. Une réunion, un rendez-vous important pourraient être au programme pour ceux du 3e décan.

Vierge

Vous aurez tendance à douter de tout aujourd'hui, autant de vous-même que des autres. Peut-être plus des autres parce que vous aurez l'impression qu'ils cherchent à vous manipuler, à vous imposer leurs idées. Ne polémiquez pas, vous perdriez votre temps, mais montrez la plus totale indifférence à ceux qui cherchent à vous provoquer. Ce sera votre arme la plus efficace.

Balance

Les humeurs des autres et surtout de ceux avec qui vous travaillez, ou que vous fréquentez quotidiennement, auront tendance à déteindre sur vous. L'important sera donc de vous protéger, mais pas en vous isolant ! Plutôt en essayant de gérer votre réceptivité et votre sensibilité. Si vous êtes face à quelqu'un de négatif, n'hésitez pas à lui tourner le dos en disant que vous avez autre chose à faire.

Scorpion

Certes, votre humour sera votre meilleure arme aujourd'hui, vous pourrez vous en servir autant pour attaquer que pour vous défendre. Mais veillez à ne pas être trop moqueur ou sarcastique, il n'est pas question de " blesser " vos interlocuteurs alors que vous cherchez au contraire à leur plaire en les faisant rire. Testez d'abord vos petites plaisanteries sur vous-même !

Sagittaire

On ne pourra pas vous rater aujourd'hui, vous dégagerez de la force, du charisme et vous ferez du charme à tous ceux qui vous approcheront. Toutefois, votre intelligence et votre humour joueront aussi en votre faveur et vous aurez l'agréable impression de plaire à tous ceux que vous croiserez. Seul le 2e décan ne sera pas toujours de bonne humeur à cause de tracasseries passagères.

Capricorne

Il se pourrait que vous soyez en colère... Surtout en colère contre vous-même parce que vous n'avez pas " vu " quelque chose ou que vous avez cru en une histoire qu'on vous a racontée. Essayez de rester positif : vous ne pouvez pas vous méfier de tout le monde, à tout moment ! Par ailleurs, que vous pourriez retrouver quelqu'un de votre passé, mais plus en rêve qu'en réalité.

Verseau

Si vous avez des problèmes de sommeil depuis quelque temps, ou depuis toujours, les médicaments ne sont pas la solution. Vous devriez essayer la sophrologie, l'hypnose, des techniques qui heurtent peut-être votre esprit rationnel, auxquelles vous ne croyez pas de prime abord. Mais cela ne vaut-il pas la peine d'essayer, surtout si cela vous permet de vous passer de médocs ?

Poissons

Vénus ne sera pas chez vous avant le 5 avril, et aujourd'hui elle est toujours coincée entre Mars et Pluton. Ce n'est pas facile pour vous, surtout 3e décan, car vous êtes sûrement très attiré par quelqu'un, un ami, ou un ami d'un ami, et la relation que vous souhaitez, que vous espérez ne semble pas être possible. Vous avez peut-être compris, d'ailleurs, qu'il ne fallait rien attendre.