L'horoscope du vendredi 29 septembre 2023

Bélier

La pleine Lune s’adresse à vous puisque la Lune se trouve dans votre 1er décan et s’oppose au Soleil, dans le 1er décan de la Balance. Si vous hésitez, ce qui est rare chez vous, ce sera plus sur quelque chose de virtuel que sur une situation concrète. Par exemple, il se peut que quelqu’un ne vous plaise et que vous vous demandiez si vous pouvez faire le premier pas, si c’est le bon moment. En couple, vous comprendrez que vous devez être plus attentif à l’autre, plus gentil aussi.

Taureau

Le Soleil et la Lune s’opposent dans des secteurs qui vous demandent de choisir entre aider tout le monde, vous mettre au service de la communauté, ou de n’aider qu’une personne, vous ! Ou à la rigueur votre partenaire. Vous pouvez autant vous chouchouter, vous soigner si besoin est, être aux petits soins pour l’autre, que vous dévouer à des personnes qui n’ont pas les moyens de vivre décemment. Ne faites pas votre choix en fonction de ce que les autres feraient...

Gémeaux

Une très agréable pleine Lune pour votre 1er décan car le choix à faire, ou la prise de conscience dont il peut être question concernent votre pouvoir de séduction dans le domaine amoureux (Soleil en Balance) ou votre façon de plaire mais à des alliés professionnels ou à des amis. Vous pouvez être sûr qu’en faisant du charme, vous vous attirerez toutes les sympathies, ce dont vous n’êtes peut-être pas sûr tous les jours, et c’est bien normal.

Cancer

Le Bélier et la Balance, deux des quatre piliers de votre zodiaque sont concernés par la pleine Lune. Le Soleil Balance valorise votre esprit de clan, la famille, l’intime, alors que la Lune Bélier vous inspire des désirs dans le domaine professionnel ; vos ambitions prennent de l’importance et vous êtes très partagé : avez-vous le « droit » de faire cavalier seul, ou devez-vous en référer à certains membres de votre famille ? Il ne tient qu’à vous d’affirmer votre autonomie... ou non.

Lion

Vous ne serez pas déçu par cette pleine Lune qui oppose vos amis Balance et Bélier. Les personnes de votre entourage personnel (Balance) ou professionnel (Bélier) sont en cause dans le dilemme qui peut être le vôtre : devez-vous affirmer vos opinions uniquement dans le cercle de vos connaissances, ou de manière plus publique, sur les réseaux sociaux par exemple. Cela dépend, bien sûr, de ce que vous avez à communiquer et surtout de la manière dont vous allez le faire.

Vierge

Money, money... La pleine Lune d’aujourd’hui s’occupe surtout de votre argent, celui que vous gagnez, ainsi que votre désir de posséder (Soleil en Balance), ou l’argent que vous partagez avec votre conjoint, voire celui qui est placé et qu’il faudrait peut-être déplacer ? (Lune en Bélier). Vous pensez à l’avenir, à l’argent qui doit rentrer et à ce que vous allez en faire... Effectuer un ou des achats utiles, ou au contraire s’ils peuvent attendre, mettre les sommes de côté pour l’avenir.

Balance

Cette pleine Lune a lieu dans votre 1er décan et le Bélier s’opposant à vous, vous vous demandez si vous devez agir/réagir, vous mettre en colère, ou au contraire rester qui vous êtes, c’est-à-dire un pacifiste qui refuse toute forme de conflit, de violence. Cela dit, on pourrait vous pousser dans vos retranchements... Par ailleurs, cette pleine Lune peut aussi vous voir très actif/active pour votre partenaire, ou pour un groupe, une association.

Scorpion

Les secteurs activés par la pleine Lune opposent activité et passivité, la modérati