L'horoscope du vendredi 28 juillet 2023

Bélier

Normalement la Lune en Sagittaire (jusqu’à dimanche) est très conviviale, mais elle se trouve en dissonance avec Saturne aujourd’hui. Né en mars, peut-être qu’un déplacement pourrait être retardé, quelqu’un avec qui vous avez rendez-vous pourrait annuler ou avoir beaucoup de retard. Cela ne durera que deux ou trois heures et vous passerez rapidement à autre chose.

Taureau

Souvent, quand la Lune est en Sagittaire, il est question d’argent et surtout d’argent qu’on vous doit. Or, sa dissonance avec Saturne étant frustrante, il est possible que vous ne receviez pas une somme que vous attendez avec une certaine impatience, même si vous êtes généralement très patient de nature. 1er décan, c’est vraiment très passager, signalez le problème et il sera rapidement réglé.

Gémeaux

1er décan, la Lune est face à vous, dans le secteur 7 des unions, associations, accords-désaccords, et elle est en dissonance avec Saturne. Ne vous étonnez pas si les petits soucis s’accumulent et jouent sur vos nerfs. Cela fait déjà plusieurs mois mais, cela dit, ce devrait être plus calme depuis que Saturne rétrograde (18 juin). Prenez votre mal en patience, ce sera de nouveau actif entre le 4 novembre et fin février 2024, mais très rapidement pour chacun.

Cancer

C’est votre secteur 6 de la vie quotidienne, de ses petits soucis, ainsi que de la santé, qui est occupé par la Lune, elle-même fâchée avec Saturne. En conséquence, 1er décan, vous vous inquiéterez probablement plus que de raison, et pour quelque chose dont vous n’êtes pas du tout sûr que cela arrivera ! C’est d’ailleurs une vieille inquiétude qui ressurgit, mais elle est diminuée car Saturne est rétrograde !

Lion

Vous vous sentirez comme privé d’un plaisir que vous vous étiez promis et dont vous étiez pourtant sûr, 1er décan surtout. Et, pendant deux ou trois jours, vous aurez ce sentiment de frustration, ce qui ne vous empêchera pas de prendre du bon temps par ailleurs. Cela dit, si c’est votre anniversaire, vous pourriez être déçu par le manque d’originalité des cadeaux, ou par l’absence de quelqu’un.

Vierge

Balance

Il est possible qu’un déplacement soit retardé, qu’un rendez-vous soit remis, ou même annulé si vous êtes né en septembre et début octobre. Vous aurez ce sentiment, à un moment de la journée, que les autres se fichent complètement de vous et de vos projets, qu’il n’y a qu’eux qui les intéressent. 2e décan, né vers le 3, 4 octobre, ne ravalez pas votre colère, exprimez-la.

Scorpion

Vous ne serez pas vraiment satisfait de cette journée et, selon vous, ce sera la faute des autres, ou de circonstances que vous pourriez contrôler si on vous laissait faire. Mais, apparemment, quelqu’un voudra prendre le commandement alors que, d’après vous, cette personne ne sait pas y faire. Ne vous mettez pas la rate au court-bouillon pour autant, prenez du recul et décidez de lâcher prise.

Sagittaire

La Lune s’installe chez vous jusqu’à dimanche, elle formera de bons aspects demain, mais aujourd’hui elle s’oppose à la déprimante Saturne et si vous êtes du 1er décan, né autour des 28, 29 novembre il y a de la tristesse ou de la nostalgie dans l’air. A moins que quelque chose du passé ne se représente (il y a 7, 14, 21 ans) et que cela ne vous oblige à réfléchir, à vous plonger dans une autre époque...

Capricorne

Vous ne vous accorderez rien, aucune faiblesse ni même un petit plaisir, 1er décan. Vous serez extrêmement rigoureux et rien ne pourra vous faire dévier de votre route. Votre fermeté viendra d’une forte détermination intérieure et il est possible que cela vous isole un peu de votre entourage. Vous serez en effet obligé de vous concentrer, probablement pour effectuer une tâche que vous trouvez très importante.

Verseau

Si vous avez prévu quelque chose d’amusant pour aujourd’hui, 1er décan surtout, il est possible que ce soit annulé à la dernière minute. Ou alors vous sentirez un net manque d’enthousiasme de la part de la ou des person