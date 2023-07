L'horoscope du mardi 25 juillet 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

2ème décan, vous allez recevoir jusqu’au 11 août quelques influx de Mars, en transit chez la prudente Vierge. Ce n’est pas le moment de compliquer les situations car vous en feriez quelque chose d’inextricable. Ne prenez aucune initiative qui pourrait inquiéter ceux qui vous aiment, ne vous mettez pas en danger. Si vous décidez de faire quelque chose, vous avez intérêt à tout prévoir, à tout calculer.

Taureau

Vénus et Mercure se rencontrent jusqu’à dimanche dans votre secteur 4 de la famille et de la maison, qui représente aussi votre passé. Elles sont en Lion, où se trouve également le Soleil depuis dimanche dernier. On pourrait penser (né vers les 21, 22, 23 avril) que vous allez retrouver quelqu’un de votre passé à la faveur des vacances, ou alors tout à fait par hasard, parce que vous vous trouverez au même endroit.

Gémeaux

1er décan, le Soleil étant votre principal allié pour contrer les effets de Saturne, vous avez intérêt à vous valoriser, à avoir une meilleure estime de soi : pensez à ce que vous avez réussi dans la vie, ou au bien que vous avez fait autour de vous. Et vous devrez parler avec quelqu’un de proche qui saura vous remonter le moral. 3e décan, on flirte ouvertement avec vous ? Amusez-vous, ne voyez pas plus loin.

Cancer

1er décan, les influx solaires vous font apprécier les plaisirs de la vie, vous en redemandez, vous n’en avez jamais assez... Et en même temps, vous recevez un bon aspect de Saturne, la planète qui prône le sérieux, les limites, et qui souvent fait régner un climat de rigueur. C’est contradictoire me direz-vous. Oui, mais vous pouvez éprouver du plaisir justement parce que vous constatez que vous parvenez à rester ferme et à ne pas dévier de vos objectifs.

Lion

2e décan, on vous souhaitera votre anniversaire entre le 2 et le 12 août. Il se trouve, cette année, que votre décan recevra un aspect très dynamique de Jupiter, la planète réputée chanceuse mais qui nous met parfois dans des situations embarrassantes. Vous pouvez très bien être honoré pour votre carrière, votre réussite, être promu, muté, comme vous pouvez avoir des ennuis légaux ou administratifs. Veillez à ne pas abuser de votre autorité.

Vierge

Mercure, votre planète maîtresse, entre en conjonction avec Vénus mais dans votre secteur 12, celui qui est dans l’ombre de votre signe et représente ce que vous n’exploitez pas, ce que vous refusez de voir et les soucis que peuvent vous causer illusions et désillusions. Vous êtes en contact avec quelqu’un qui vous touche beaucoup, mais vous doutez de sa sincérité, vous n’êtes pas en confiance.

Balance

1er décan, les influx du Soleil sont très positifs et ils se font sentir dans le domaine des projets. Qu’ils soient mineurs ou très importants pour votre avenir, ils vous préoccuperont et seront votre priorité jusqu’au 2 août. Peut-être s’agit-il aussi de vous préparer à quelque chose, d’anticiper un événement, un départ en vacances par exemple. Faire vos valises vous fera rêver et vous excitera en même temps.

Scorpion

2ème décan, à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 11 août, vous disposez des énergies de Mars pour créer des connexions avec les autres. Mais vous devrez veiller à une tendance assez forte chez les Scorpion : vous gardez vos amis et relations pour vous, vous ne les mettez pas en présence, vous compartimentez pour éviter que les uns et les autres ne parlent de vous en votre absence. C’est dommage...

Sagittaire

3ème décan, Vénus et Mercure se rencontrent chez le Lion et s’alignent avec votre décan. C’est de bon augure pour vos amours, vos amitiés, mais aussi pour votre besoin d’évasion. C’est peut-être le bon moment pour partir en vacances... Toutefois, 1er décan, Mercure entrera en Vierge samedi et s’opposera à Saturne : attendez-vous à des pannes, des blocages, et peut-être même à une déception par rapport à votre lieu de vacances.

Capricorne

3e décan, Uranus continue son travail de fond, un processus qui a commencé depuis quelques mois et qui ne peut qu’être satisfaisant à terme. Certes, en bon signe de Terre vous n’aimez pas le changement, sauf quand il est libérateur, et c’est le cas avec Uranus. Vous vous libérez d