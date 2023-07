L'horoscope du jeudi 27 juillet 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

3e décan, à votre tour d’être trop réactif et cela risque d’être mal perçu par vos proches ou par la personne que vous aimez. Vous sentirez qu’on ne vous comprend pas, mais il est vrai que votre attitude avec les autres ne reflètera pas vraiment ce que vous ressentez intérieurement. Pour y arriver, essayez de mettre des mots sur votre ressenti, de vous expliquer, de partager vraiment...

Taureau

Aujourd’hui encore, votre relationnel est au premier plan, 3e décan surtout. Et il risque d’y avoir un petit bug avec votre chéri/e ou avec quelqu’un de l’entourage. Vous aurez l’impression que la personne en question fait comme si vous n’existiez pas, tout ça pour ne pas vous écouter. Demandez-vous si, sans le vouloir vraiment, vous n’avez pas tendance à lui faire la morale, à lui donner des leçons.

Gémeaux

Ce que vous ressentirez ne correspondra pas à ce qu’il se passe dans la réalité, 3e décan. Vous avez bien accroché avec quelqu’un semble-t-il, un flirt ou une liaison a pu voir le jour, et voilà que, soudain, votre sens critique se met à "détruire" l’image de cette personne. Heureusement, vous vous reprendrez, cela ne durera pas, mais est-ce que par hasard, ça ne serait pas quelque chose qui vous est déjà arrivé ?

Cancer

Même chose qu’hier, mais pour le 3e décan aujourd’hui. Sauf que la Lune forme des dissonances qui risquent de vous inciter à être un peu trop lucide sur quelqu’un que vous aimez et sur la façon dont il/elle se comporte avec vous. Comme hier, vous serez en phase avec vous-même, mais parallèlement vous vous demanderez si cette personne ne profite pas de vous, ou s’il/elle ne vous demande pas toujours plus.

Lion

C’est le 3e décan qui sera gêné aujourd’hui par les aspects lunaires. Cela ne veut pas dire qu’il se passera des choses ennuyeuses, mais c’est la manière dont vous vivrez les événements de la journée qui sera peut-être négative. Vous ne verrez pas ce qui va, vous ne retiendrez que ce qui ne va pas dans le sens de votre désir. Et non, on ne sera pas désagréable avec vous, c’est vous qui risquez de l’être avec l’autre...

Vierge

Il y a plusieurs dissonances aujourd’hui chez votre voisin Lion, aussi restez en retrait, et ne vous exprimez que si vous êtes sûr qu’on va pas mal interpréter ce que vous dites. Les personnes que vous croiserez, ou même les faits divers du jour ne seront pas à votre goût et quelque part vous en voudrez à l’actuelle évolution du monde que vous jugerez décadente et même pernicieuse.

Balance

Les histoires d’argent risquent d’avoir une mauvaise influence sur vous. Même si elles sont réelles et non imaginaires (il arrive qu’on se projette dans une situation de manque quand la Lune est en Scorpion comme aujourd’hui). Dans ce cas, restez le plus rationnel possible, n’envisagez pas le pire et dites-vous que tout a une solution, il suffit de la trouver. Mais c’est plus facile à dire qu’à faire...

Scorpion

3e décan, aujourd’hui la Lune est chez vous et forme de très rapides dissonances que vous sentirez sous une forme parfois très légère, parfois moins, cela dépend de votre thème de naissance. Elles ne dureront que deux ou trois heures et seront synonymes de déception (rien de très important) ou de difficulté à comprendre l’attitude de l’un de vos proches. Mais vous oublierez tout ça très vite.

Sagittaire

Mars, planète maîtresse du Scorpion, est en vedette aujourd’hui et si vous êtes du 2e décan, la planète se trouve en ce moment au zénith de votre zodiaque. Vous aurez beaucoup à faire, de nombreuses responsabilités qui vous demanderont de bien vous organiser et de respecter ou faire respecter une discipline. Quoi qu’on vous demande -ou qu’on vous impose- il faut le prendre au sérieux.

Capricorne

Si vous partez en vacances, et même si vous ne partez pas, vous vous inquièterez pour une question financière. Apparemment on vous doit de l’argent, vous auriez dû le recevoir mais il n’est pas sur votre compte. La première chose à faire c’est de réclamer, et réclamer encore. Faire le siège de ceux qui vous doivent cette somme, même si c’est un organisme officiel : en juillet et août, personne n’est pressé dans les administrations.

Verseau

3e décan, la conjonction entre Mercure et Vénus est mise en lumière par la Lune, mais pas de manière très agréable. Vous risquez d’avoir affaire à votre conscience, ou à quelqu’un qui vous fera l