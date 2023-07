L'horoscope du lundi 24 juillet 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Le 1er décan sera sous les rayons très valorisants du Soleil toute cette semaine. On fera attention à vous, et même on vous fera souvent des compliments ! 3e décan, si vous y êtes sensible, une conjonction entre Vénus et Mercure sera active jusqu’à samedi et même si Vénus a entamé une rétrogradation depuis hier, il est possible que vous vous attendiez à revoir quelqu’un qui vous a tapé dans l’œil récemment.

Taureau

C’est au tour du 2e décan, à partir de demain, de recevoir de bons influx de Mars, qui vont enflammer ceux de Jupiter, qui occupe le 2e décan de votre signe. C’est une très bonne configuration pour imposer votre sens de la justice ou démontrer vos compétences dans un domaine particulier. Et si vous avez quelque chose à entreprendre, un voyage, un nouveau travail, vous déborderez d’énergies positives.

Gemeaux

Une bonne, voire une excellente semaine pour le 1er et le 3e décan, mais le 2ème va devoir supporter une rapide dissonance de Mars à partir de demain. C’est-à-dire que vous vous énerverez facilement et que vos proches pourraient avoir droit à une de vos fameuses colères, de celles qui font beaucoup de bruit ! Mars étant alignée avec Jupiter, les choses pourraient prendre de l’ampleur si vous ne vous contrôlez pas (Mars vous regarde jusqu’au 12 août).

Cancer

2e décan, vous allez voler la vedette aux autres, tellement vous déborderez d’énergie cette semaine. Grâce à Mars et à Jupiter qui s’alignent pour vous, tout ce que vous entreprendrez vous sera profitable. Vos déplacements, vos voyages vous apporteront ce que vous en attendez, et s’il y a un quelconque litige, vous saurez faire régner l’ordre et la justice. Certes, vous serez un peu dur, très ferme, mais ce sera nécessaire !

Lion

Encore bon anniversaire. Un autre événement marque votre signe depuis le mois de juin, c’est la présence constante de Vénus, conjointe à Mercure, dans votre signe. Elle est actuellement dans votre 3e décan, stationnaire depuis une quinzaine de jours et elle a entamé hier une rétrogradation qui va durer jusqu’au 4 septembre. Vous allez donc prendre du recul par rapport à ce qui s’est passé, qu’il s’agisse de rencontre amoureuse ou d’argent.

Vierge

Bonne nouvelle pour le 1er décan, Mars vous quitte demain mardi et vous serez certainement moins énervé, moins découragé que ces derniers jours. En effet, Mars s’opposait à Saturne ! En outre, la planète va s’aligner avec Jupiter et si vous êtes du 2e décan, votre soif d’action et de justice sera décuplée. Vous serez satisfait de vos actes et de vos décisions, plus sûr de vous que jamais (né vers les 5, 6 septembre).

Balance

Une semaine agréablement marquée, pour le 3e décan surtout, par une conjonction entre Vénus et Mercure. C’est symbolique de rencontre, amicale ou autre, ou de meilleure communication avec l’élu/e de votre coeur. Vos échanges seront tendres et sincères, c’est-à-dire tout ce que vous aimez ! 1er décan, les influx du Lion vous font apprécier toute forme de changement et toute nouvelle aventure.

Scorpion

Le Lion a pris les commandes hier avec l’entrée du Soleil dans le signe, mais Vénus s’y trouve déjà depuis le mois de juin ! Et ce n’est pas fini... Elle rétrograde depuis hier dans le 3e décan du signe, conjointe à Mercure et il est possible que vous attendiez des nouvelles d’une personne importante à vos yeux. Mais difficile de savoir s’il s’agit d’amour, ou d’une réponse que vous attendez au sujet d’un contrat.

Sagittaire

1er décan, non seulement le Soleil en Lion vous voit très satisfait de pouvoir partir, vous évader, vivre plus fort, plus intensément, mais Mars cesse de vous envoyer sa dissonance dès demain. C’est-à-dire que ce qui vous a contrarié, voire enflammé depuis que Mars est entrée en Vierge (le 10 juillet) est probablement r