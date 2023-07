L'horoscope du mercredi 26 juillet 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous passerez d’un extrême à l’autre, 1er et 2e décan. Vous serez trop réactif, sensible, et vous aurez du mal à vous canaliser. A un moment, vous serez content de tout, gentil, charmant et charmeur avec ceux qui vous entourent, et à un autre moment vous vous refermerez et on aura l’impression que vous boudez dans votre coin alors que rien d’apparent ne le justifie. En fait, vous aurez ce qu’on appelle des "états d’âme".

Taureau

Vos relations seront au premier plan, qu’il s’agisse de relations de couple ou amicales. Vous vous devrez de ne pas montrer de jalousie (1er et 2e décan) et surtout de ne pas donner à l’autre l’impression que vous le/la surveillez, ou que vous cherchez à avoir l’exclusivité sur la relation. Ça ne sera pas très facile, votre nature vous portant à être méfiant/e, mais c’est un défi qui vous est lancé.

Gémeaux

Soit il faudra vous préoccuper de vous, de votre forme/santé, voire de celle d’un proche, soit vous aurez une tonne de travail et vous n’aurez qu’une envie, vous en débarrasser au plus vite pour pouvoir profiter du moment présent et des plaisirs qu’il peut vous offrir. Essayez de ne pas agir en fonction de votre désir immédiat, mais en pensant à ce qui est de votre devoir et que vous ne pouvez pas éviter.

Cancer

1er et 2e décan, la Lune vous regarde avec bienveillance. Cela ne durera que quelques heures, mais vous vous sentirez apprécié, aimé, et vous vous aimerez vous-même en retour. Ceux que vous croiserez sentiront que vous êtes en harmonie avec vous-même, et c’est de là que viendra votre pouvoir de séduction. Par ailleurs, les relations avec vos enfants et votre créativité seront aussi au premier plan.

Lion

Des hauts et des bas de l’humeur pour beaucoup d’entre vous, sauf pour le 3e décan qui vit peut-être un temps fort sur le plan affectif (né vers les 21, 22 août). Les autres seront trop sensibles et interprèteront mal ce qui leur sera dit. Vous aurez l’impression qu’on ne vous dit pas tout, qu’on veut vous tenir à l’écart, mais ce sera très probablement une fausse impression (né entre le 30 juillet et le 10 août).

Vierge

Vous devriez passer une bonne journée car vous serez bien entouré/e et vous aurez de nombreux contacts et échanges. Peut-être devrez-vous mettre au point votre départ en vacances ? Toutefois, la Lune étant en harmonie avec Mars, il est possible que vous soyez aussi très actif pour l’un de vos proches, que vous lui donniez de bons conseils ; et si vous sentez qu’il/elle ne vous écoute pas, il faut insister.

Balance

Dans l’idéal, si vous suivez les instructions des astres, il faudrait vous occuper de vous aujourd’hui, en essayant de vous faire du bien, de n’agir que pour votre propre plaisir et non celui des autres. Je vous l’ai déjà dit plusieurs fois, vous faites passer le plaisir et les désirs des autres avant les vôtres. Mais ce n’est pas bon pour votre équilibre, il faut trouver un juste milieu entre vous et les autres.

Scorpion

1er et 2e décan, la Lune passe par chez vous aujourd’hui et s’aligne avec Mars et Saturne. Vous serez hyper réactif, facilement ému et réagissant à ces émotions, probablement pour vous en débarrasser car elles vous dérangeront. Mais heureusement, Saturne est là et vous comprendrez que vous feriez mieux de vous contrôler, de canaliser ce que vous ressentez et qui est déstabilisant.

Sagittaire

Vous n’aurez pas d’états d’âme, mais malgré tout quelque chose vous titillera intérieurement (1er et 2e décan). Au lieu de chasser ce que vous ressentez, essayez au contraire de l’analyser de manière à mieux vous comprendre. Si vous êtes de ceux qui disent ne jamais se regarder le nombril, sachez que cela n’a rien à voir, qu’il s’agit simplement d’être à l’écoute de vous-même et des signaux que vous vous envoyez.

Capricorne

D’excitants projets vous occupent la tête ? C’est très possible étant donné que vous pourriez partir en vacances en fin de semaine et que vous avez, dans ce cas, mille choses à penser. L’idée étant que vous ne devez rien oublier et, avec Mars en Vierge, que tout doit être parfait. En tout cas, vous aurez une belle énergie (1er et 2e décan), à mettre aussi au service d’un ou une ami/e qui aurait besoin d’un coup de main.

