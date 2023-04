L'horoscope du vendredi 28 avril 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous êtes fâché contre quelqu’un, vous éprouvez de la rancune ou des regrets ? C’est le bon moment pour vous débarrasser de tout sentiment qui vous tire en arrière et vous « bouffe » de l’énergie de l’intérieur. Ce sont les natifs du 2e décan qui sont les plus concernés (nés autour des 8, 9, 10 avril). Vous devez rejeter tout ce qui est un boulet, une chaîne, et dont vous prenez conscience ces jours-ci. Mettez de la distance entre vous et ce qui vous pèse.



Taureau

Votre tendance à vous révolter, à vouloir agir en toute liberté est très accentuée ces jours-ci, notamment si vous êtes né autour du 9 mai, mais tout le signe peut en avoir des échos. Il s’agit peut-être de vous « débarrasser » de quelqu’un de votre entourage qui vous pèse et, apparemment, vous ne prendrez pas de gants pour lui dire ce que vous pensez. Toutefois, Mercure étant rétrograde, il vous est conseillé d’attendre qu’elle soit directe, après le 15 mai.



Gémeaux

Le gendarme du zodiaque, Saturne, vous invite à faire ce qu’il faut si jamais, quelqu’un vous cherche des problèmes ou veut vous contrôler : votre supérieur par exemple. Vous ne devez pas rester sans rien faire en vous disant que « ça passera ». Même chose s’il s’agit de votre partenaire ou d’un parent. C’est là où vous devez peut-être avoir de l’orgueil et vous dire que personne n’a le droit de vous faire penser que vous êtes nul.



Cancer

La planète du courage, de la volonté, de l’énergie occupe toujours votre 2ème décan (jusqu’au 2 mai) et forme ces jours-ci un bon aspect avec Uranus. Il se peut que vous soyez focalisé sur votre besoin d’action, sur votre volonté de démarrer quelque chose en vous y investissant à fond. Toutefois, il peut aussi y avoir un désir de revanche. Né après le 9 juillet, attention à un excès d’impulsivité et à la maladresse ; brûlures, coupures sont possibles.



Lion

La Lune est encore chez vous et active la dissonance d’Uranus (2ème décan, né autour des 10, 11 août surtout). Il peut encore être question de changement d’orientation, d’une nouvelle direction à la tête de votre entreprise, ce qui vous laisse penser que vous pourriez passer à la trappe. D’ailleurs, une décision pourrait être prise ces jours-ci et elle vous rend anxieux parce qu’elle va dans le sens de ce que vous anticipez.



Vierge

L’harmonie du jour entre Mars et Uranus est parfaitement alignée avec vous, peut-être plus pour le 2ème décan que pour les autres ; mais le 3e pourrait en avoir des échos. C’est un aspect qui parle de libération, ou en tout cas d’action visant à vous libérer d’une tutelle ou d’une contrainte. A moins que vous ne changiez de position, d’opinion sur quelqu’un ou sur quelque chose, ce qui vous permettra de vous développer davantage. Partir à l’étranger pour certains ?



Balance

Au contraire d’hier, la Lune forme un bon aspect aujourd’hui avec Vénus. Cela augure d’une bonne fin de journée, avec peut-être une sortie en amoureux si vous êtes en couple, ou une invitation qui pourra vous permettre de croiser de nouvelles têtes. En tout cas, vous vous amuserez et votre charme fera de l’effet. Toutefois, vous risquez d’être fatigué, surtout 2ème décan, vous avez beaucoup trop à penser et à faire en ce moment.



Scorpion

Comme nous tous, il vous arrive d’avoir des idées toutes faites auxquelles vous vous accrochez, tout simplement parce que vous y avez toujours cru. Mais, en ce moment, les influx vont en sens contraire, c’est-à-dire qu’il faudrait vous défaire de certaines de vos certitudes, surtout en ce qui concerne la vie à deux, ou l’une de vos associations. Il y a quelque chose à remettre en question pour ceux nés après le 11 novembre.



Sagittaire

Je vous parlais hier de l’aspect positif de Pluton, mais il y a une autre planète qui indique que vous êtes démotivé en ce moment, ou que vous traversez une sorte d’épreuve, c’est Saturne. Elle occupe votre secteur intime, comme en 1994-1995 et ce qui se passe doit vous rappeler cette époque. Vous avez probablement peur d’une situation, réelle ou imaginaire, qui vous ferait perdre quelque chose – ou quelqu’un. 1er décan, né les derniers jours de novembre.



Capricorne

2ème décan, on dirait que quelqu’un vous soutient activement, ce qui vous aide à vivre une situation nouvelle, que vous n’avez peut-être encore jamais vécue et il est possible que vous manquiez de pratique, que vous n’ayez pas d’expérience dans le domaine que vous abordez. Toutefois, il y a une autre interprétation à la conjoncture : quelqu’un refuse que vous preniez votre indépendance et vous empêche de le faire en vous culpabilisant.



Verseau

La dissonance qu’Uranus, votre planète, envoie aux natifs du 2e décan (nés après le 7 février) va bientôt se manifester pour ceux du 3ème décan. Ce n’est peut-être pas facile à vivre, mais cela dépend du secteur qui est concerné. A priori, une succession d’événements vous conduit à changer de direction, ou alors à devoir supporter une situation qui ne vous convient pas. Mais vous pensez que votre intérêt est de tenir le coup.



Poissons

L’aspect positif et dynamique entre Mars et Uranus est actif depuis quelques jours et donne la pêche à beaucoup de natifs du 2e décan et du début du 3ème (nés autour des 9,10, 11 mars). Toutes vos actions ont un but : vous libérer de vos contraintes, des contraintes qui sont le plus souvent dans votre tête : des idées, des certitudes, qui constituent un blocage dont vous n’êtes pas vraiment conscient. Restez ouvert aux changements.



