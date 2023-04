L'horoscope du mercredi 26 avril

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

2ème décan, Mars est en aspect dynamique et accentue votre impatience naturelle ainsi que votre susceptibilité. Vous êtes nerveux, et c’est peut-être dû au fait que vous avez une contrariété, qu’on vous a refusé quelque chose et que vous devez vous battre pour imposer vos volontés. Toutefois, il peut aussi être question d’un déménagement ou de travaux qui sont en cours et qui vous dérangent. Il n’y en a plus pour longtemps (jusqu’au 3 mai).

Taureau

Le bon aspect dont je vous parlais lundi entre le Soleil et Saturne est exact aujourd’hui et, s’il a des fonctions positives, comme de renforcer votre sens de l’amitié et d’être fidèle à vos idéaux, cet aspect peut aussi vous inviter à revisiter le passé à la lumière du présent, ou au contraire à analyser le présent à la lumière du passé, surtout si vous avez mis un projet en chantier. Dans sa version négative, il se peut que vous ayez des problèmes avec l’un de vos enfants.

Gémeaux

Saturne est en dissonance avec votre 1er décan et cet aspect est renforcé par le Soleil qui occupe votre secteur financier. C’est donc l’argent qui peut être source de problème en ce moment parce qu’il manque, que vous n’arrivez pas à joindre les deux bouts. Seriez-vous en transit entre deux jobs ? Les choses iront mieux quand Saturne sera rétrograde, c’est-à-dire à partir du 18 juin. Vous aurez alors une longue pause.

Cancer

Né après le 9 juillet, la Lune passe par conjonction sur votre Soleil et accentue votre réceptivité. Vous serez très, voire trop sensible à ce que dégagent les personnes que vous rencontrerez dans la journée et vous pourriez même être mal à l’aise avec certains (2e décan). En fin de journée, la Lune sera en dissonance avec Jupiter (3e décan) et vous vous heurterez à la loi, à l’autorité d’un partenaire, d’un parent ou d’un supérieur.

Lion

2ème décan, vous êtes passé depuis un an par une période d’instabilité et elle n’est pas tout à fait terminée pour ceux de la fin du décan. Il y a eu une grosse remise en question, professionnelle la plupart du temps, mais cela dépend de votre thème. Aujourd’hui, il faudrait que vous réfléchissiez à vous séparer ou non d’une personne ou d’un travail. Les choses ont changé, rien n’est plus comme avant, et il faut peut-être l’accepter.

Vierge

Certes les influx de Saturne, qui s’oppose à vous, sont un frein à votre développement personnel, mais si vous voulez que ce soit moins pénible à vivre, il faudrait que vous ayez un projet. D’ailleurs, vous le savez, et vous avez peut-être quelque chose en tête. Mais vous ne savez pas si vous pouvez le faire, ou si vous en avez le courage. Quoi qu’il en soit, un projet correspond toujours à un espoir et c’est justement ce qu’il vous faut en ce moment, 1er décan.

Balance

L’aspect entre le Soleil et Saturne devrait normalement vous permettre de vous stabiliser financièrement (1er décan). Ce n’est peut-être pas encore le cas, mais cela va venir et ce sera grâce à votre sérieux, votre rigueur et votre persévérance que vous pourrez vous faire moins de souci du côté de l’argent. Cela dit, il faut d’ores et déjà vous établir des priorité et vous concentrer dessus : il vaut mieux ne pas gérer plusieurs domaines en même temps.

Scorpion

Il y a encore de l’émotion dans l’air, surtout pour ceux nés après le 7 novembre. Il se peut que vous repensiez soudain à une personne que vous avez aimée et qui n’est plus près de vous. Vous aimeriez le/la retrouver, tout en ayant des sentiments ambivalents à son égard. Il/elle vous a peut-être fait souffrir ? 1er décan, pour vous, Saturne joue à présent un rôle positif, mis en lumière par le Soleil : vous appréciez davantage la vie, en solo ou en duo peu importe !

Sagittaire

1er décan, Saturne peut aussi jouer un rôle positif en vous invitant à construire, dans tous les sens du terme. Construire une famille, une carrière, une maison, une amitié... C’est ce que cette planète offre de mieux : des bases solides pour tout ce que vous entreprenez, surtout quand elle est en dissonance parce que cela vous oblige à faire des efforts, à ne pas lâcher prise au dernier moment parce que les choses sont difficiles, lourdes à porter.

Capricorne

La Lune est encore face à vous, en Cancer, et si vous êtes du 3e décan vous êtes sûrement dans une situation un peu remuante ! Pour beaucoup, ce sera lié à un déménagement, que ce soit vous qui partiez ou l’un de vos enfants, ou à une affaire judiciaire. Mais l’aspect "responsable", c’est-à-dire la présence de Jupiter en Bélier, se termine bientôt puisque le 16 mai, cette planète entrera en Taureau et sera alors en très bon aspect avec vous, mais 1er décan d’abord !

Verseau

2e décan, si vous êtes né après le 6 février, vous recevrez de bons influx de Vénus jusqu’à samedi. C’est peut-être ces jours-ci que vous avez l’intention de vous occuper davantage de vous et de votre look ; c’est d’ailleurs le bon moment pour faire des « travaux » esthétiques. Toutefois, il est également possible que vous ayez le coeur qui bat pour quelqu’un, ou alors que vous soyez favorisé sur le plan matériel : un petit gain supplémentaire ?

Poissons

Né après le 8 mars, Vénus occupe un secteur lié à vos émotions, à votre réceptivité, mais aussi à la famille. Il est donc possible que vous receviez de la famille chez vous ou que vous soyez invité chez des parents, des cousins ou des frères et soeurs. Quoi qu’il en soit, cela devrait normalement vous faire plaisir et être un moment très agréable, à moins que vous n’ayez des dissonances sur votre Vénus natale. Dans ce cas, un schéma pourrait se répéter.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info