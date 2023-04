L'horoscope du mardi 25 avril

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

2ème décan, vous ne serez pas à prendre avec des pincettes avec la rencontre de ce soir entre la Lune et Mars. Vous serez un peu trop impatient, réactif et vous prendrez trop vite vos décisions ; parfois même vous ne réfléchirez pas et irez dans le sens contraire de vos intérêts. C’est d’ailleurs assez fréquent chez le Bélier, qui aime se mesurer à plus fort que lui, histoire de prouver qu’il (ou elle) a du répondant.

Taureau

C’est le bon moment pour appeler l’un de vos proches que vous aviez un peu laissé tomber. A quoi bon rester fâché ou même entretenir une rancune qui semble être très ancienne ? Ne perdez pas votre temps et votre énergie à entretenir des sentiments qui sont, pour le moins, négatifs. Même si vous n’y pensez pas tout le temps, garder une dent contre quelqu’un n’est pas ce qui peut ajouter à votre bien-être !

Gémeaux

Offrez-vous un petit plaisir aujourd’hui, quelque chose qui vous rappelle un bon moment de votre enfance, une gourmandise ou un parfum qui aura le pouvoir de convoquer votre passé. Vous êtes attentif aux odeurs, elles ont un tel pouvoir évocateur pour vous ! Mais il est évident aussi que certaines peuvent vous rappeler de mauvais souvenirs... Ceux-là, chassez-les vite en allant respirer l’air du printemps.

Cancer

La Lune est chez vous et va vers une conjonction avec Mars en fin de journée. 2e décan, préparez-vous à ressentir des émotions fortes, de la colère pour beaucoup d’entre vous, ou en tout cas du ressentiment vis-à-vis de l’un de vos proches, de votre boss ou de votre partenaire. Mercure étant rétrograde vous garderez peut-être pour vous ce que vous pensez, mais vous savez aussi bien que moi que ce n’est pas positif.

Lion

Si vous appartenez à un groupe, à une association, à une communauté voire une corporation, vous serez très protecteur vis-à-vis d’eux et défendrez leurs idées et opinions bec et ongles. C’est dans votre nature, vous défendez votre « clan », même s’il a des choses à se reprocher, c’est une question de loyauté pour vous. 2e décan, né autour du 8 août, ce que vous avez prévu demande un examen approfondi et peut-être un changement.

Vierge

Le 2e décan n’est pas du tout dans la même ambiance que le 1er, dont nous parlions hier. Pour vs, Mercure et Mars sont parfaitement alignées (depuis quelques jours) et il est possible que vous soyez très intéressé par une nouvelle que vous avez apprise, qu’elle concerne votre activité ou qu’elle soit plus générale. Par ailleurs, selon les circonstances, il se peut que vous soyez obligé de contredire l’un de vos proches, mais cela vous servira.

Balance

Priorité à vos objectifs aujourd’hui, peut-être pas faciles à atteindre parce que vous aurez des contradicteurs. On objectera à tout ce que vous direz et vous aurez l’impression d’avoir tout mal fait. Ce sont surtout les natifs du 2e décan qui pourraient être mécontents de la réaction des autres ou d’un partenaire. 3e décan, il se peut que vous soyez victime d’une injustice, mais dites-vous qu’elle sera bientôt réparée : après le 16 mai.

Scorpion

Vous serez facilement ému aujourd’hui : quelqu’un parviendra à contourner vos défenses et à vous toucher. Peut-être une histoire triste qu’on vous racontera ou que vous lirez dans le journal. Ne luttez pas contre vos émotions, elles sont le reflet de votre grande sensibilité. Et si celle-ci vous fait souffrir, pourquoi ne pas l’utiliser dans quelque chose de créatif ; elle peut être un très bon atout si vous avez besoin de vous exprimer artistiquement.

Sagittaire

Essayez de ne pas douter de vous-même ! Quelqu’un vous tiendra des propos qui peuvent être très critiques et ils sembleront vous égratigner, alors que d’habitude vous n’y prêtez pas attention. Ou alors, quand cela arrive vous ruez dans les brancards... C’est peut-être ce que vous devriez faire aujourd’hui et tant pis si cela vire au conflit : c’est en effet la seule réaction qui ne vous incitera pas à vous sous-estimer (1er décan surtout).

Capricorne

Votre relation de couple, ou son absence, sera au premier plan de même que vos rapports avec un partenaire professionnel. Tout dépendra de votre attitude, et plus vous serez froid, distant, plus vous paraîtrez insensible et moins on sera enclin à être aimable et gentil avec vous. Toutefois, cela peut vous être utile professionnellement, surtout si vous avez un accord à trouver ou un contrat à signer : la sensibilité n’est d’aucune utilité.

Verseau

Si vous le pouvez, travaillez depuis chez vous aujourd’hui, car vous ne serez pas d’une humeur très joyeuse et communicative. Surtout 2e décan ! Vous vous posez des questions, nous en avons parlé avec la rétrogradation de Mercure et cela risque de vous prendre la tête. Il y a des chances pour que vous soyez anxieux et que vous ne vous sentiez pas rassuré avant une petite quinzaine, quand Mercure repartira en marche directe.

Poissons

La conjoncture est excellente, aujourd’hui et jusqu’à jeudi. Vous serez content de vous, peut-être parce qu’on vous fera des compliments dont vous ne douterez pas qu’ils soient sincères. Vous vous sentirez apprécié, voire aimé, au boulot ou en famille. Même si vous êtes du 1er décan et que quelqu’un vous manque (Saturne chez vous), vous aurez aujourd’hui des témoignages d’affection ou d’amitié qui vous réchaufferont le coeur.

