L'horoscope du jeudi 27 avril

Bélier

Certaines transformations sociétales qui sont en marche auront un effet positif sur ceux du 1er décan, mais pas sur tous ses membres. Né les 20, 21, 22 mars vous recevez un bon aspect de Pluton, activé aujourd’hui, et il vous invite à accepter, puis peut-être à révéler l’une de vos particularités, parce que vous sentez qu’elle est mieux vécue par les autres. Il se peut aussi que vous ayez en tête un projet de transformation personnelle ou professionnelle.

Taureau

L’aspect du jour peut vous empêcher de « ressentir ». D’une certaine manière, 1er décan, vous vous fermerez à tout ce qui pourrait vous déstabiliser. Est-ce une façon de vous « soigner » de vouloir guérir de certaines blessures ? Évitez cependant de vous enfermer à double tour, laissez une place à vos proches, ils ne font probablement pas partie de ceux qui vous blessent. 3e décan, né les 17/18 mai, votre intuition se développe, écoutez-la.

Gémeaux

Si vous êtes né les premiers jours du signe, votre humour sera une bonne façon de vous défendre de vos émotions. C’est d’ailleurs de cette manière que beaucoup de Gémeaux étouffent leur monde sensible et développent une forme de dérision, parfois d’auto-dérision, qui fait sourire et même rire. C’est votre façon de faire du bien aussi, car quoi de mieux que le rire pour éviter de pleurer sur l’état du monde ?

Cancer

Moi d’abord, vous direz-vous aujourd’hui et vous aurez raison. Vous passez votre temps à vous occuper des autres, à être attentif à ce qu’ils ressentent, à ce qu’ils pensent, et cela vous met parfois dans de drôles d’états. Aussi, soyez un peu plus égoïste aujourd’hui et écoutez ce que vous dit votre corps, plus que ce que vous dit votre tête. Le corps ne ment pas et s’il vous demande de lui offrir un petit plaisir égoïste, ne lui refusez rien !

Lion

Vous recevez la visite de la Lune, 1er décan aujourd’hui. Vous serez évidemment plus sensible que d’habitude et certains, du tout début du signe, se sentiront même plus vulnérables aux humeurs des autres, ou de l’autre. En effet, la Lune va « activer » Pluton, entrée en Verseau le 23/3 et qui reçoit là l’aspect d’un luminaire (plus fort que d’autres aspects). Peut-être que vous ne remarquerez rien, mais il se peut donc que vous ayez un vide à combler.

Vierge

Vous, vous savez très bien quelle est votre valeur, ce que vous représentez. Le problème c’est que parfois, les autres ne le savent pas. Vous ne faites pas ce qu’il faut pour qu’ils le sachent, pour qu’ils vous remarquent : votre discrétion se retourne alors contre vous. A votre place, mais c’est facile à dire, je changerais de tactique et je me mettrais davantage en avant. Ce que Jupiter va vous autoriser à faire à partir du mois de mai (elle entre le 16 en Taureau).

Balance

La Lune s’oppose à Pluton, qui est entrée en Verseau le 23 mars, et cette opposition sera exacte à 9h14. C’est un aspect positif pour ceux des deux-trois premiers jours du signe. En espérant que vous le « sentirez », que vous pourrez utiliser la capacité de résilience de Pluton. Il se peut donc qu’un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, soit sur le point de se concrétiser parce qu’un barrage cède. Il y a toujours réparation avec les bons influx de Pluton.

Scorpion

Si vous êtes né en 1984, 1985, vous êtes plus sensible que d’autres à la dissonance de Pluton (né les premiers jours du Scorpion cette année). La Lune étant opposée à cette planète aujourd’hui, peut-être que vous sentirez, que vous anticiperez le « travail » que va vous demander Pluton et qui peut être lié à la mise à jour d’un secret de famille, de quelque chose sur vos origines, ou encore à une thérapie qui sera une sorte de renaissance.

Sagittaire

L’arrivée récente de Pluton en Verseau est quelque chose de positif pour vous, et pour de longues années. Aujourd’hui, son opposition avec la Lune devrait vous inciter à croire en votre bonne étoile si vous êtes du tout début du signe (22 au 25 novembre). Il faut avoir confiance en vous, en votre savoir, en votre habileté, en votre sens de l’opportunité. Et si ces dernières années n’ont pas été positives, grâce à vos compétences, vous allez pouvoir renaître.

Capricorne

Le moment est peut-être venu de vous interroger sur votre rapport à l’argent. Il cache autre chose, par exemple un manque affectif si vous cherchez à accumuler toujours plus sur votre compte en banque. En tout cas, la présence de Pluton en Verseau, actualisée aujourd’hui, vous dit qu’il faut essayer de faire le lien entre votre attitude avec l’argent et le fait que vous compensez quelque chose. A vous de découvrir quoi, selon votre histoire personnelle.

Verseau

La question qui se pose, avec la présence de Pluton dans votre signe, est : va-t-elle présider à une transformation positive dans votre vie, ou au contraire, allez-vous devoir lâcher les rênes du pouvoir, et vous reconstruire autrement ? Cela dépend beaucoup de votre année de naissance et ceux nés en 1984, 1985 seront plus sensibles à Pluton que les autres car cette planète était en aspect avec votre Soleil le jour de votre naissance. Il y a une reconstruction en vue.

Poissons

Vous avez le sens du service, c’est même inné chez vous, et il est accentué par la conjoncture aujourd’hui. Le problème c’est que vous avez du mal à dire non à ceux qui vous demandent votre aide et que cela peut vous mettre dans des situations compliquées. Avec les aspects de Pluton (aujourd’hui une opposition à la Lune), vous allez pouvoir apprendre peu à peu à mettre des limites à ceux qui ne se gênent pas pour vous "exploiter", d’une certaine manière.

