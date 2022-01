L'horoscope du vendredi 14 janvier 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous serez certainement sensible à la rétrogradation de Mercure qui démarre aujourd'hui. Il y a une légende autour de cette configuration, qui veut qu'elle soit maléfique, mais c'est faux ! Il y a juste des bugs dans les communications, ou dans les outils de communication. Au plan personnel, vous pourriez ne pas avoir de nouvelles d'un ami, ou encore devoir attendre pour qu'un projet se réalise.

Taureau

Ce qui vous ennuie le plus en ce moment c'est que Mercure rétrograde tout en étant en dissonance avec Uranus (qui est chez vous, natif de début mai). Vous avez probablement un agenda (des plans en tête) et il va falloir en changer ou l'adapter à un imprévu. Ce n'est pas facile pour le Taureau, signe Fixe, vous n'aimez pas avoir à vous adapter, vous préférez adapter le monde à vous.

Gémeaux

Dans votre 3e décan, la Lune vous fait des misères en formant plusieurs dissonances. Vous ne vous sentirez pas en sécurité parce que vous n'avez aucun pouvoir sur la situation qui vous déstabilise, et en même temps vous êtes très attaché à cette " situation ". C'est un vrai dilemme pour vous (né après le 11 juin) et ce n'est malheureusement qu'en mai que vous en serez totalement débarrassé.

Cancer

Vous aurez un sujet d'inquiétude, qui resterait banal si votre imagination ne vous projetait pas le pire de ce qu'il peut arriver " sur l'écran noir de vos nuits blanches " (Claude Nougaro). Essayez de juguler cet imaginaire qui, tout en étant votre meilleur ami est aussi votre meilleur ennemi. C'est le 3e décan le plus concerné... Le 2ème pourrait signer un accord, un contrat, faire une rencontre...

Lion

Face à vous, Mercure rétrograde tout en formant une dissonance avec Uranus. Vous avez un projet ? Quelqu'un pourrait vous lâcher au dernier moment, à moins que vous ne compreniez que votre idée était utopique (2e décan). Mais vous allez résister, insister, or vous êtes face à des personnes qui ne bougeront pas, même s'ils vous laissent croire le contraire. Il faudrait changer votre point de vue.

Vierge

Un gros pataquès chez les natifs du 3e décan, certes Mars a dépassé la dissonance de Neptune mais celle-ci a pu vous obliger à subir quelque chose, et vous ne le digérez pas. Cela dit, ce qu'il s'est passé est un révélateur, c'est quelque chose dont vous devez tenir compte lorsque vous serez amené à réfléchir à la situation. Vous n'êtes pas en position de force, mais vous avez le pouvoir de changer.

Balance

Les seuls à être mécontents de la conjoncture, et encore, ce sont ceux nés après le 19 octobre. Le Soleil active la dissonance de Pluton, laquelle fait remonter à la surface certains traumatismes - ou mauvais souvenirs. Cela peut provoquer en vous des angoisses, la peur d'être seul et abandonné, à moins que ça ne soit réel et que quelqu'un de la famille ne vous ait abandonné ou ne vous prive de son affection.

Scorpion

Un autre de vos talents est activé ces jours-ci, c'est votre capacité à être dans la tête des autres et à savoir ce qu'ils pensent, quelles sont leurs intentions. Comme un bon joueur d'échec, vous avez plusieurs coups d'avance, ce n'est pas de la magie, c'est votre intellect qui est fait ainsi. Le fait que vous ayez développé cette capacité que nous avons tous plus ou moins, est lié à votre histoire personnelle.

Sagittaire

Un petit retour sur la dissonance Mars/Neptune qui regarde le 3e décan et qui commence, heureusement, à se défaire. Vous serez moins impulsif et surtout moins excessif dans les prochains jours, mais peut-être qu'aujourd'hui encore... 2e décan, Mercure vous regarde et entame une rétrogradation qui peut changer la donne si vous avez une négociation en cours ; vous ou l'autre pourriez changer d'avis.

Capricorne

La Lune et Mars s'opposent, mais vous n'en avez rien à faire, ça se passe chez votre voisin Sagittaire ; toutefois, il peut y avoir du ramdam autour de vous, ou quelque part dans le monde, ailleurs que dans votre environnement immédiat. Une colère qui s'exprime peut-être, ou une décision politique qui n'a pas de sens pour vous... 1er décan, laissez Jupiter vous surprendre : elle favorise vos affaires commerciales.

Verseau

Chez vous, Mercure entame une rétrogradation qui va durer jusqu'au 4 février, mais elle ne reviendra en Verseau que le 14. Donc, la ou les questions qui vont se poser d'ici le 27 janvier, auront leur réponse après le 14/2. Il s'agira sûrement d'un détail qui vous chiffonne, d'une attente, ou d'un objet de communication qui fonctionne de manière fantaisiste. Vous ne pourrez rien y faire, à moins que ça ne soit votre spécialité.

Poissons

Lune et Mars s'opposent et provoquent en vous de la colère si vous êtes du 3e décan. Face à la mauvaise foi des uns et à la malhonnêteté intellectuelle des autres, vous pourriez être indigné. Toutefois, il est aussi possible qu'on ne tienne pas une promesse qui vous a été faite. Né autour du 6 mars, ça sent très bon pour vous sur le plan amical, à moins qu'un agréable projet ne vous réjouisse.