L'horoscope du samedi 4 décembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous êtes dans le positif et l'optimisme avec cette nouvelle Lune, 2e décan. Elle siège sur un degré vénusien et accentue votre côté charmant et attachant. En même temps, la NL est conjointe à Mercure, ce qui signifie que vous aurez tendance à exprimer vos opinions et à ne pas être très content si on vous contredit. Tout le monde a le droit d'avoir ses idées, n'utilisez pas les vôtres comme des armes.

Taureau

Très active dans votre secteur 8, des crises et des mutations intérieures, la nouvelle Lune vous invite à jouer les alchimistes, c'est-à-dire à transformer le plomb en or. Il est bien évidemment question de ce qui est négatif, versus ce qui est positif. Et votre nature arrangeante, mais souvent très têtue, trouvera des ressources en elle pour le pas s'attarder sur ce qui ne va pas. Notamment si vous êtes du 2e décan.

Gémeaux

La nouvelle Lune est conjointe à votre maître, Mercure, et attise votre besoin de vous connecter aux autres en leur prouvant que vous êtes à leur écoute. C'est une manière comme une autre de les séduire... Toutefois, il n'est pas exclu (2e décan) qu'on vous propose une sortie ce soir, ou une petite fête entre amis. Ou que vous soyez vous-même l'organisateur des réjouissances. Un bon moment en tout cas.

Cancer

La lunaison, conjointe à Mercure, met votre habileté en valeur. Votre habileté à convaincre les autres qu'ils doivent vous donner raison parce que vous avez raison. Vous aurez certainement l'occasion, aujourd'hui ou dans les prochains jours (la NL reste active une semaine) de faire la preuve de ce talent parce que vous aurez quelque chose (une idée ?) ou quelqu'un de proche à défendre - avec éloquence.

Lion

Une belle lunaison pour votre 2e décan, qui commence à ne plus savoir où il habite à cause Saturne/Uranus. Quoi qu'il se passe, vous restez droit dans vos bottes. Vous n'avez qu'une parole et vous en ferez la preuve sous cette nouvelle Lune (elle est active une semaine). 3e décan, il se peut que la notion de soin soit importante pendant quelques jours : une rhinite, une angine, ou un proche à soigner.

Vierge

A la suite d'une conversation avec un parent ou un proche, des souvenirs pourraient vous envahir, provoquant en vous des remous émotionnels qui vous dérangeront. Vous n'aimez pas être remué à ce point, cela brouille vos pensées et vous empêche de rester rationnel. Mais il est clair que vous ne pouvez pas tout le temps être rationnel et que vous avez intérêt à laisser la vie vous surprendre par moments.

Balance

Comme promis, une bonne ambiance, il y a du sourire dans l'air et la possibilité de vous relier agréablement aux autres, même en-dehors de votre cercle habituel. Si vous allez vous promener, faire du shopping par exemple, vous tomberez sur des personnes agréables et tous vos contacts vous donneront l'impression que le monde est beau, que les gens sont gentils et remplis de bonnes intentions.

Scorpion

La nouvelle Lune s'adresse au 2ème décan, qui a probablement du mal à se projeter dans une situation positive en ce moment. Il n'y en a pas pour longtemps, promis ! Saturne et Uranus, qui vous déstabilisent, se séparent dès janvier mais Uranus restera opposée à votre décan, ce qui signifie que votre relationnel sera instable : il l'est déjà cela dit, et vous anticipez un éventuel changement dans l'année à venir.

Sagittaire

Le Soleil et la Lune réunis chez vous sont conjoints à Mercure et stimulent votre intellect. Vous êtes plus curieux de tout et surtout des infos qui circulent (2e décan). Tout vous intéresse, et on peut aussi penser que tout vous amuse, que certaines situations ressemblent à un jeu pour vous. Toutefois, né aujourd'hui, gare à la dissonance Mars/Jupiter : vous êtes en colère suite à une injustice.

Capricorne

La lunaison vous incite à vous dire : pour vivre heureux, vivons cachés. Car non loin du Soleil et de la Lune, Vénus et Pluton révèlent votre fort tempérament amoureux. Et on peut vérifier que vous êtes bien " le feu sous la glace " comme le dit l'astrologie, surtout que Pluton la révélatrice est aussi très érotique et que vous pourriez avoir des désirs, des fantasmes, que vous canaliserez bien sûr.

Verseau

Franchement, elle est plutôt bonne cette nouvelle Lune car elle donne au 2e décan l'occasion de prendre la tangente et de s'imaginer dans une nouvelle vie. Est-ce une utopie ou non ? Cela vaut peut-être le coup d'aller voir plus loin, de creuser l'idée. En effet, Uranus vous invite, d'une certaine manière, à changer de vie, peut-être même à tourner une page sur un passé plaisant, mais qu'il ne faut pas regretter.

Poissons

La nouvelle Lune fait appel à votre sens du devoir et est très révélatrice de votre attitude face à vos obligations. Prenez vos responsabilités à coeur aujourd'hui. Vous avez peut-être un travail à terminer ? Ne procrastinez pas, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, la conjoncture vous dit que demain sera un autre jour et que vous vous sentirez beaucoup plus libre de disposer de votre temps.