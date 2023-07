L'horoscope du samedi 29 juillet 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Avec Mercure qui vient d’entrer en Vierge et s’y installe jusqu’au 5 octobre, vous aurez à faire du côté du boulot, ou de la santé pour certains. 1er décan, jusqu’au 5 août (ainsi qu’en septembre), Mercure s’oppose à Saturne, ce qui vous invite à préférer la prudence à toute autre attitude. Soyez précis et minutieux dans ce que vous faites, et réfléchissez bien avant de vous exprimer. Ne parlez pas trop vite.

Taureau

Jusqu’au 5 octobre, Mercure va rester chez l’amie Vierge et vous envoyer de bons influx. 1er décan, jusqu’au 5 août et de nouveau en septembre, vous entendrez des compliments qui vous valoriseront et flatteront votre ego. Peut-être parce que vous aurez une réussite, ou une création à votre actif. Mais il est possible aussi que ce soit vous qui fassiez des compliments à quelqu’un que vous voulez mettre dans votre poche.

Gémeaux

Votre planète maîtresse est aussi la maîtresse de la Vierge, où elle s’installe jusqu’au 5 octobre. Vous allez certainement bouger souvent sous cette conjoncture (1er décan jusqu’au 5 août, puis de nouveau en septembre). Des allers et retours à cause de la famille, ou d’un de ses membres en particulier. Apparemment, c’est quelqu’un dont il faut prendre soin car sa santé n’est pas au top !

Cancer

Mercure s’installe chez votre amie la Vierge pour un bon bout de temps (jusqu’au 5 octobre) et vous allez probablement être très entouré pendant toute cette période (1er décan jusqu’au 5 août et en septembre). Les frères et soeurs, ou un autre de vos proches, seront au premier plan et il est possible que vous ayez de nombreux échanges avec, éventuellement, beaucoup de documents à lire et à signer.

Lion

Non seulement Mercure entre en Vierge mais elle s’y installe jusqu’au 5 octobre. Elle démarre son parcours en s’opposant à Saturne et si vous êtes du 1er décan, elle vous enjoint à la patience, surtout dans le domaine matériel de votre existence. Si vous attendez de l’argent, par exemple, il circulera plus facilement après le 3 août, quand Mercure ne s’opposera plus à Saturne.

Vierge

Né en août, Mercure est chez vous jusqu’au 5 août, mais elle y reviendra du 10 au 19 septembre. Vous ressentirez certainement son opposition à Saturne qui ne peut que vous ralentir, créer des problèmes dans les transports (jusqu’au 2, 3 août) ou, pour beaucoup, jouer sur votre moral. Il se peut aussi que vous ayez à réfléchir à y choix difficile et que vous ayez besoin de tout votre temps.

Balance

Jusqu’au 5 octobre, Mercure s’installe dans votre secteur 12, celui qui est symbole de croyances, d’intuitions et de compassion. Mais il est aussi celui des petits ennuis quotidiens, des détails qui sont énervants et nous empêchent de prendre du bon temps en ayant l’esprit dégagé. Elle est particulièrement casse-pied ces jours-ci, mais après le 3 août, elle vous fichera la paix (1er décan jusqu’au 5/8).

Scorpion

L’arrivée de Mercure en Vierge est une bonne nouvelle pour vous, 1er décan jusqu’au 5 août, puis de nouveau en septembre. Vous aurez probablement des nouvelles de quelqu’un que vous n’avez pas vu depuis longtemps, éventuellement une personne plus âgée que vous, voire un parent. Mais il se peut aussi qu’il s’agit d’un ou une amie avec qui vous avez tout un passé en commun.

Sagittaire

Mercure s’installe en Vierge, un secteur de votre zodiaque qui gère vos réussites, vos objectifs professionnels et les personnes importantes de votre vie. Mercure représente les proches, aussi est-il possible que l’un d’entre eux vous préoccupe et prenne une place importante dans votre vie. Cela peut aussi être le début d’une relation professionnelle. 1er décan jusqu’au 5 août et en septembre.

Capricorne

Vous serez plutôt satisfaits par le transit de Mercure en Vierge (jusqu’au 5 octobre !). Elle est dans votre secteur 9, celui de l’expansion, de la reconnaissance et ne va faire que des bons aspects, en particulier avec Jupiter entre le 6 et le 12 août (2e décan). Jusqu’au 5, elle regarde le 1er décan et il semble qu’on vous confie quelque chose d’important, un gros "dossier" par exemple. Un voyage pour certains ?

Verseau

Mercure vient d’entrer en Vierge et va y passer du temps (elle rétrogradera le 24 août jusqu’au 16 septembre). Elle occupe votre secteur 8, qui est celui des finances mais aussi des angoisses