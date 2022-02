L'horoscope du samedi 26 février 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Votre sens du devoir sera sollicité ce week-end, vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez et qui, idéalement, aurait été de n'avoir aucune obligation. Mais vous ne pourrez pas vous défiler, vous vous en sentiriez coupable et il n'y a rien qui vous pèse plus que la culpabilité : vous détestez ce sentiment, que vous savez cependant très bien provoquer chez les autres ! Obéissez à votre gendarme intérieur !

Taureau

Un bon week-end vous est promis, notamment 2e et 3e décan. Ce sont encore les vacances pour beaucoup et vos amis sauront vous changer agréablement les idées. Laissez-vous aller, n'essayez pas de changer la nature de ce qui a été prévu en pensant bien faire et en vous disant que vos idées sont meilleures. Cela provoquerait des discussions sans fin où chacun resterait sur ses positions.

Gémeaux

Mercure est en phase avec vous mais elle avance vers une conjonction avec Saturne, ce qui est déjà un indice de fatigue, plus intellectuelle que physique. Mais il est possible aussi que d'ici vendredi prochain il y ait d'autres petits désagréments : un courrier ou un échange déplaisant par exemple, un colis qui n'est pas livré dans les temps, vous-même qui prenez du retard dans le boulot.

Cancer

Né avant le 10 juillet, pour l'instant tout baigne et vous vous sentez respecté, considéré par les autres. Né après le 10 juillet, votre travail vous ennuie, ou c'est quelqu'un de votre boulot qui vous casse les pieds et va jusqu'à tenter de vous barrer la route. Toutefois, il peut aussi y avoir des changements qui ne vous plaisent pas du tout puisque vous avez moins de prérogatives qu'auparavant.

Lion

L'opposition de Mercure, laquelle est bientôt conjointe à Saturne signifie que c'est non ! Que cela vienne d'un partenaire ou d'ailleurs, on vous refuse quelque chose. Cela ne vaut que pour ceux nés après le 10 août, alors que pour ceux qui sont nés avant, autour du 5 août, c'est leur situation professionnelle qui est en plein chamboulement. 1er décan, vous serez bientôt les rois du monde (chacun à son niveau).

Vierge

Mercure étant votre maître, sa conjonction avec Saturne risque d'accentuer votre côté sérieux et parfois trop perfectionniste. Essayez de vous détendre davantage. Derrière ces comportements se cache une grande nervosité provoquée par la crainte de mal faire, d'être jugé et critiqué, nous en avons déjà parlé. Prenez le temps d'y réfléchir et de modifier votre attitude, vous en aurez tout de suite des résultats.

Balance

Un travail à terminer ? Vous aurez probablement le temps de le faire ce week-end et vous entamerez la semaine en vous sentant plus léger et disponible aux autres. Ne laissez personne venir troubler votre tranquillité ce week-end, vous travaillerez plus vite. Cela dit, pour certains, il s'agira de réfléchir à une situation difficile (3e décan) et qui, nous l'avons vu, est en rapport avec la famille ou la maison.

Scorpion

La conjoncture est favorable à la promenade, à la balade dans des endroits que vous trouverez inspirants et qui correspondront à votre météo intérieure. Vous serez aussi curieux de tout, autant de la nature que de la culture et il est possible que vous soyez très attentif à ce qu'il se passe en politique, dans votre ville ou ailleurs. Mais évitez d'être trop critique, notamment né autour des 5, 6 novembre.

Sagittaire

Vos besoins sont au premier plan : alimentaires, financiers, ou amoureux. Le problème étant que vous en demanderez trop et que vous vous sentirez limité. Forcément, vous ne pouvez pas demander aux autres plus qu'ils ne peuvent vous donner, mais vous êtes de ceux qui en veulent toujours plus. Cela dit, vous n'avez pas tort, parfois à force d'essayer ça marche ! Vous êtes chanceux, normalement.

Capricorne

La Lune est chez vous, 1er et 2e décan, laissez votre sensibilité s'exprimer, ou donnez-lui de quoi s'exprimer en lisant un bon livre ou en écoutant de la musique. C'est d'ailleurs parfois le seul moment où vous laissez libre cours à vos émotions, la plupart du temps vous les refoulez, mais vous parvenez à rétablir l'équilibre justement grâce à la lecture, à l'art ou à de bons films au cinéma.

Verseau

Dans votre signe, Mercure va à la rencontre de Saturne, selon votre thème vous pourrez avoir des difficultés à vous exprimer ou parfois à vous déplacer. Vous sentirez cette conjoncture surtout à partir de demain et jusqu'à vendredi prochain. Il se peut aussi qu'on vous apprenne une nouvelle qui ne vous enchantera pas. Vous risquez également d'avoir du retard dans votre boulot.

Poissons

Les astres sont favorables à une petite sortie de route. Ne faites pas la même chose que les autres jours, en sortant de la routine vous vous enrichirez l'esprit. Vous pouvez aussi organiser quelque chose avec vos amis, ou être invité chez des amis, et vous passerez un très bon moment, en particulier si vous êtes du 3e décan puisque la Lune sera demain conjointe à Vénus et Mars. De l'amour ?