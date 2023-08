L'horoscope du samedi 26 août 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Une Lune en Capricorne pour le week-end nous révèle que vous n’allez pas vous amuser (1er décan aujourd’hui). Au contraire, vous prendrez tout au sérieux et peut-être que vous aurez réellement quelque chose d’important au programme. Ou quelqu’un dont vous vous sentirez responsable et vous ne pourrez pas faire autrement que de lui consacrer du temps. Soyez au rendez-vous demain, car Mars entre en Balance et s’oppose à vous (1er décan) : un conflit dans l’air ?

Taureau

Vous êtes chanceux, le ciel a décidé d’être bienveillant avec vous, la vie et ceux qui vous entourent l’étant également. La Lune en Capricorne, dans votre secteur des voyages, révèle que vous allez peut-être bouger, rentrer chez vous après de belles vacances ? Cela dit, vous le savez, vous pouvez voyager d’une autre manière si vous n’étiez pas parti en août et lire un bon livre, ou voir un bon film. Quoi qu’il en soit, vous serez « ailleurs », réellement ou non.

Gémeaux

La Lune étant en Capricorne à partir de cet après-midi, vous serez plus sensible que d’habitude et vous pourriez même vous faire des peurs et des angoisses à propos de l’argent. Auriez-vous trop dépensé pendant les vacances ? En tout cas, vous penserez beaucoup et vos pensées ne seront pas très positives ce samedi. Mais il y a peut-être aussi le fait que vous vous préparez à rentrer, les vacances étant terminées, et que cela ne booste pas votre moral !

Cancer

Face à vous, la Lune accentue votre sensibilité aux humeurs des uns et des autres. En tout cas, c’est ce qu’il se passe d’habitude quand la Lune occupe le Capricorne. Sauf que cette année, 1er décan, Saturne est en harmonie avec vous et donc avec la Lune quand elle est face à vous. Cela signifie que vous avez appris, peut-être grâce à quelqu’un d’expérience, que vous pouvez contrôler vos émotions en gardant une bonne distance avec les autres ; et même avec vos proches.

Lion

Vous aurez mille choses à faire ce week-end, et surtout de l’ordre à mettre dans vos affaires, dans votre courrier par exemple, certains devront même se préparer à reprendre le travail lundi. En tout cas, ordre et méthode seront requis si vous ne voulez pas vous laisser déborder ou faire des erreurs (demain et même lundi). 1er décan, revenez demain, je vous parlerai de l’entrée de Mars en Balance, plutôt positive pour votre signe.

Vierge

Vous pourriez ressentir de la nostalgie, 1er décan, une certaine tristesse, peut-être parce que vous penserez au passé, à quelqu’un que vous avez aimé et qui n’est plus là. Essayez de ne pas chasser ces pensées, et d’y ajouter celles de moments heureux avec cette personne, ou avec d’autres. C’est toujours plus facile quand on parvient à équilibrer le positif et le négatif. Bonne nouvelle pour le 3e décan, la dissonance Mars-Neptune est terminée, la stabilité revient.

Balance

Un week-end qui devrait être consacré à la famille, ou en tout cas à l’un de ses membres. Peut-être que cette personne (âgée semble-t-il) a besoin de votre présence ou qu’il y aura une réunion autour d’elle... Cependant, certains d’entre vous penseront avec regret à d’autres temps, ceux de l’enfance peut-être et se diront que ce passé est bien loin et que le temps court trop vite : vous aimeriez le retenir.

Scorpion

Né en octobre, c’est une bonne journée pour ne pas vous replier sur vous-même et rester plongé dans vos réflexions, cela n’arrangerait rien. Il vaudrait mieux faire un petit effort pour échanger, dialoguer et peut-être entendre de bons conseils ou des paroles rassurantes. Une des personnes de votre entourage aura ce pouvoir de vous donner de bonnes pistes de réflexion, des avis qui vous permettront d’avancer. 2e décan, soyez indulgent avec ceux qui friment, c’est qu’ils ne sont pas à l’aise.

Sagittaire

Vous vous sentirez insatisfait, ou alors vous aurez l’impression qu’il v