L'horoscope du samedi 15 janvier 2022

Bélier

2e décan, vous pourriez être sur le point d'atteindre l'un de vos objectifs, mais il y a encore un élément manquant ; en fait, vous serez vraiment satisfait en fin de mois, et même peut-être en février. A l'heure actuelle, à cause de la dissonance Mercure/Uranus, il est possible que vous ayez quelque chose à changer dans vos plans, et évidemment, cela ne peut que vous retarder. Mais ne vous énervez pas !

Taureau

Une autre interprétation de la dissonance Mercure/Uranus dont je vous parlais hier, c'est que vous avez un problème déstabilisant avec l'un de vos ados. Rien n'est sûr, mais Mercure les représente autant que vos proches (frères, soeurs, voisins). Les échanges sont compliqués, chacun est dans sa logique et ne peut pas comprendre la logique de l'autre. Laissez le temps faire son travail apaisant.

Gémeaux

Autant le 2e décan est en phase avec la réalité et droit dans ses bottes, autant le 3e décan passe par des moments perturbants, que ce soit au boulot ou en famille. Si c'est un problème familial, il est logique que ça impacte votre assiduité au travail, et si c'est un problème professionnel, cela peut avoir des répercussions sur vos humeurs et vous n'êtes peut-être pas très facile à vivre quand vous rentrez chez vous.

Cancer

La Lune débarque chez vous à 17h12, 1er décan, et forme tout de suite un angle positif avec Jupiter, ce qui vous peut vous valoir une soirée des plus romantiques. En tout cas, vous serez plus sensible que d'habitude, plus enclin à vous sentir en confiance et bien relié à votre partenaire, ou à des personnes que vous allez rencontrer si vous sortez. Quelqu'un pourrait vous plaire et vous faire rêver.

Lion

Vous aussi vous passerez une agréable soirée, peut-être grâce à un bon film ou un bon livre. En tout cas, c'est en tant que spectateur que vous vous sentirez le mieux. N'essayez pas de prendre les commandes (1er décan surtout), laissez-les aux autres. 2e décan, ce n'est pas facile, vos échanges ou affaires commerciales ne se passent pas comme prévu et, de toute façon, vous ne pourrez pas avoir l'avantage.

Vierge

2e décan, vous êtes sur les nerfs en ce moment, peut-être à cause de contraintes qu'on vous impose dans votre travail et qui impactent votre organisation. Cela concerne surtout ceux nés les premiers jours de septembre et qui devraient y voir une progression au lieu de chercher à résister contre les changements que vous ne voulez pas accepter par principe. Et s'ils étaient plus positifs que vous le pensez ?

Balance

Vous pourriez avoir un choix à faire, et on sait que c'est difficile pour vous. Devez-vous reporter l'un de vos projets à une meilleure date, ou le réaliser maintenant. 1er décan, c'est vous qui êtes le plus concerné et il semble, Mercure étant rétrograde, que vous devriez attendre qu'elle revienne en Verseau, c'est-à-dire le 14 février. Maintenant, est-ce que ce projet peut attendre, c'est la question que vous vous posez.

Scorpion

Vous faites partie des signes qui passeront une bonne soirée, enfin 1er décan surtout. Parce que pour le 2e, on dirait qu'il y a des tensions avec un proche. Apparemment, il s'agit de quelqu'un de votre famille, l'un de vos enfants peut-être, qui est passé au stade adolescent et vous ne le/la reconnaissez plus. Seul le temps peut résoudre le problème, c'est une phase par laquelle l'enfant doit passer.

Sagittaire

Né début décembre, il se peut que vous ayez commencé un stage, ou une formation, et pour l'instant vous avez l'impression que cela ne servira à rien. Même chose si vous avez un travail d'écriture à faire, ou même un savoir à transmettre, ça ne se passe pas comme vous le voulez, vous n'avancez pas. Grâce à un proche de bon conseil, vous trouverez une solution dans les prochaines semaines.

Capricorne

C'est la fête si vous êtes du 1er décan ! En effet, ce soir Lune et Jupiter seront en phase et vous serez entouré d'amis dont le seul but sera de vous changer les idées. Vous n'en avez peut-être pas besoin, avec le bon aspect de Jupiter tout semble vous êtes facilité, vos fardeaux se font plus légers ; mais, bien entendu, il faut relativiser ce que je vous dis car votre ascendant compte autant que votre décan.

Verseau

Né fin janvier, Mercure rétrograde sur votre Soleil, vous serez donc le plus concerné par une situation qui ne progresse pas et accentue votre impatience naturelle. Au cours de cette rétrogradation, Mercure quittera votre signe (le 26) et restera en Capricorne jusqu'au 14 février. C'est à partir de cette date que les choses (ce que vous espérez) retrouveront leur rythme de progression. Soyez patient.

Poissons

Vous aussi vous allez passer une super soirée, 1er décan. Surtout si vous êtes à deux ! Vous roucoulerez en coeur et n'aurez pas besoin de mots pour vous comprendre. C'est, bien sûr, dans le meilleur des cas, celui où Jupiter (qui est chez vous) fait vibrer l'amoureux/se qui est en vous. Mais vous pouvez aussi, comme nous l'avons vu, vous débattre dans des problèmes juridico-administratifs !