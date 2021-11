L'horoscope du samedi 13 novembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Ce week-end sera parfait pour vous reposer et vous ressourcer, même si certains sont encore perturbés et énervés par une histoire d'argent. Essayez de ne pas y penser, ce samedi se prête à l'oubli, au rêve, à une prise de distance avec la réalité. Ce n'est pas quelque chose que je conseille souvent, mais il se trouve que vous êtes peut-être trop en prise avec la réalité, en tout cas la réalité matérielle.

Taureau

Il n'est pas sûr que tout ce qui se dématérialise depuis quelque temps, autant le travail que l'argent, vous plaise beaucoup. Vous préférez ce qui est concret, palpable, aussi vous n'êtes pas très à l'aise avec ce phénomène qui ne peut que s'accentuer tant qu'Uranus est dans votre signe et que Saturne traverse le Verseau. Vous avez l'impression que le monde ou votre monde est en train de perdre quelque chose.

Gémeaux

A cause d'un inconfort passager, vous êtes mécontent de tout : vos voisins font trop de bruit, vos enfants sont turbulents... Mais vous trouverez le moyen de vous échapper (1er décan surtout). 3e décan, canalisez votre imagination, elle pourrait vous emmener un peu trop loin : entre vos rêves et la réalité il y aura un fossé que vous préférerez ignorer. Essayez de garder au moins un pied sur terre.

Cancer

Un excellent week-end en perspective car vous pourrez vous évader de votre quotidien et donner aux événements une couleur très optimiste, 3e décan surtout. Mais le 3e décan ne sera pas le seul à être content de sa vie, le 2e vit des changements positifs depuis des mois et le 1er décan reçoit des influx de Vénus qui laissent penser que vous avez trouvé un équilibre affectif ou que vous avez fait une rencontre.

Lion

On reparle de la dissonance entre Mercure et Mars pour ceux du 2e décan, apparemment on vous impose une contrainte dont vous voulez vous débarrasser. Si c'est votre vie privée qui est en question, il est possible qu'il y ait une situation inhabituelle et perturbante dans votre relation avec un proche. Si c'est professionnel, il se pourrait que vous vous sentiez sur un siège éjectable.

Vierge

Essayez de ne pas être excessivement bienveillant avec les autres, et avec une personne en particulier. A terme, vous pourriez être très déçu par lui/elle, 3e décan. C'est d'ailleurs peut-être déjà le cas pour ceux qui sont nés autour du 13 septembre, et ça dure depuis des mois ! Le problème en question s'éloignera, ou prendra en tout cas moins de place à partir du premier trimestre de 2022.

Balance

Le ciel vous est très favorable en ce moment 3e décan, et jusqu'à fin décembre. Du coup, on se pose la question : pourquoi vous faire autant de noeuds au cerveau ? Vous semblez même, pour certains, être angoissés alors qu'un succès se profile et qu'il sera confirmé l'année prochaine par le bon aspect que Saturne vous enverra. Il indique que vous êtes probablement en train de construire du solide.

Scorpion

Une soirée romantique ? C'est possible avec l'harmonie Lune, Soleil et Neptune. Vous vous sentirez aimé et apprécié à votre juste valeur, pas pour les apparences. Vous détestez les apparences, vous êtes à la recherche de pureté et d'authenticité, alors tous ceux qui bluffent, qui sont " show off " vous les détestez. Mais ce soir, si vous êtes du 3e décan, vos sentiments seront partagés et seront inconditionnels.

Sagittaire

Il semble que vous passerez un week-end pépère, en famille, en oubliant tout ce qui vous pèse, et parfois en vous montrant un peu trop protecteur avec vos proches. C'est-à-dire que vous ne ferez pas les choses à moitié et que vous prendrez tout le monde sous votre aile, même s'ils n'ont pas besoin que vous les protégiez de quoi que ce soit. Et si vous avez des ados à la maison, pas sûr qu'ils apprécient.

Capricorne

Un agréable samedi, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer tant vous aurez à faire, mais des choses agréables comme du shopping, rien qui soit prise de tête. De toute façon, vous n'avez que des bons aspects en ce moment et en particulier aujourd'hui si vous êtes de fin décembre et début janvier. Né fin décembre, Vénus est de passage sur votre Soleil et vous pourriez craquer sur quelqu'un.

Verseau

Si vous avez quelque chose de prévu pour le week-end, il se peut que vous ayez à changer vos plans, surtout 2e décan, un proche ayant soudain un gros problème. Et comme vous ne laissez jamais tomber vos amis, vous préférerez décaler ou même annuler ce qui était prévu pour voler au secours de cet ami/e. 3e décan, si vous n'avez pas de souci administratif, c'est que Jupiter vous offre une opportunité chanceuse.

Poissons

Toujours chez vous, la Lune ne forme que des bons aspects aujourd'hui, vous disposerez d'une imagination qui vous fera voir le futur avec optimisme. Mais attention à ne pas prendre vos rêves pour la réalité (3e décan), vous n'y êtes pas encore. Cela dit, Jupiter (chances) va traverser votre signe entre fin décembre et le 10 mai, et il y en a parmi vous qui gagneront le gros lot (c'est une façon de parler).