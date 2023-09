L'horoscope du dimanche 3 septembre 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Privilégiez votre confort, moral, physique, et évitez toute forme de conflit, 1er décan. Même si on vous énerve, laissez tomber vous ne vous en porterez que mieux. Certes, on sait que vous ne détestez pas la dispute, cela vous permet de dépenser votre énergie, mais cela pourrait aller un peu trop loin si vous ne mettez pas la pédale douce. En revanche, tout baigne pour le 2e et le 3e décan, profitez des plaisirs de la bonne chère et de la chair aussi !

Taureau

Dans votre signe cet après-midi, la Lune s’harmonise avec Saturne. Qu’est-ce que vous serez raisonnable, 1er décan ! Mais on peut se demander si vous ne ferez pas semblant ! C’est un peu inattendu étant donné que Pluton a instillé une dose de révolte en vous depuis le début de l’année et que, dans votre tête, vous n’êtes pas raisonnable du tout. Mais peut-être que vous chercherez simplement à faire plaisir à vos proches.

Gémeaux

Les natifs de mai sont favorisés ce dimanche, vous serez positif, énergique et ferez tout pour vous rendre agréable, même si cela vous demande quelques efforts. 2e décan, le Soleil en Vierge plus Vénus en harmonie laissent penser que vous pourriez retrouver quelqu’un que vous avez aimé dans le passé (récent ou plus ancien). Toutefois, il est aussi possible que vous soyez très attiré par une personne qui gravite autour de vous, un proche de l’un de vos proches (né vers le 3 juin).

Cancer

Vous avez de bons atouts dans votre manche, surtout 2e décan grâce à Jupiter et aux beaux voyages, réels ou imaginaires, qui accompagnent souvent ses influx. Cela dit, l’un de vos projets ou un espoir peut aussi vous faire chaud au cœur. 1er décan, vous êtes ennuyé par la dissonance de Mars et avez envie de rendre œil pour œil, dent pour dent... Mais Saturne vous rend plus sage, plus raisonnable, vous réfléchissez avant de riposter.

Lion

2ème décan, né autour du 5 août, vous continuez sur la même agréable lancée et cela va durer la semaine prochaine. 1er décan, vous, vous avez la niaque. Profitez-en dans les prochains jours pour vous affirmer, et surtout pour convaincre vos interlocuteurs que vous êtes le meilleur. Mais ne vous laissez pas entraîner dans des controverses avec vos proches, vous n’avez rien à y gagner et vous n’avez pas à leur prouver quoi que ce soit : ils vous connaissent...

Vierge

Toutes les Vierge et surtout ceux qui sont nés aujourd’hui peuvent se réjouir du bel aspect entre Mercure et Jupiter. Vous aurez confiance en vous et en la justice. Et en particulier en la justice immanente, celle que l’Univers inflige toujours à ceux qui vous font du mal et qui est bien plus sévère que vous, si par hasard vous cherchez à vous venger. Conclusion, la vengeance est nulle, laissez la vie faire ce qu’il faut.

Balance

Vous serez sensible à Vénus aujourd’hui et si vous êtes du 2e décan, il y a de la joie parce que vous anticipez une agréable situation, ou qu’un espoir vous fait sourire à l’avance. Notamment né autour du 6 octobre ; un projet abouti peut également vous réjouir. 1er décan, la présence de Mars chez vous indique un conflit, ou en tout cas une situation déplaisante. N’y accordez pas trop d’importance et ne réagissez pas de manière impulsive.

Scorpion

Vous manquez peut-être de volonté, comme je vous le disais hier, mais vous avez des idées de génie. Vous disposez de plusieurs jours pour qu’elles soient acceptées. Cela s’adresse surtout au 2e décan, mais tout le signe peut en avoir des échos : on vous envoie un document officiel que vous attendez, par exemple, ou on vous donne une autorisation... L’un de vos amis peut aussi être reconnaissant d’une aide que vous lui avez apportée.

Sagittaire

Le Soleil entame une conjonction avec Mercure, les deux étant en harmonie avec Jupiter. Dans les prochains jours, vous devriez obtenir une réponse positive à une demande. On peut