L'horoscope du mercredi 4 octobre 2023

Bélier

La conjoncture est excitante pour le 3e décan, mais cela fait déjà plusieurs jours que vous recevez des influx où amour et désir sont valorisés. Toutefois, certains natifs de la toute fin du signe (nés après le 16 avril) peuvent être embêtés par l’opposition de Mars qui va vers une dissonance avec Pluton. Est-ce qu’il y aurait des destructions d’emploi, ou d’autres choses, dans votre profession ? En tout cas, ce n’est pas quelque chose dont vous êtes responsable.

Taureau

Vous serez sensible au bon aspect de Mercure avec vous et Pluton. Votre relation avec l’un de vos proches, peut-être un frère ou une soeur, vous semble soudain révélatrice de tout un schéma relationnel qui n’est peut-être pas celui que vous croyez (né autour du 18 mai) et vous ne le comprenez que maintenant. Quel que soit ce proche, vous y êtes très attaché, les racines de la relation sont profondes et elle prend une place (trop ?) importante dans votre vie.

Gémeaux

De très bons influx pour les natifs du 3e décan, mais malheureusement Neptune s’en mêle. En conséquence, vous pouvez vous tromper dans vos choix amoureux, ou vous faire un film en rêvant à quelqu’un avec qui il ne peut rien se passer, parce qu’il/elle n’est pas libre ou que c’est vous qui ne l’êtes pas (né/e autour du 16 juin). 1er décan, vos échanges seront au top à partir de demain avec l’entrée de Mercure en Balance à 2h du matin.

Cancer

Vous commencez, 3e décan, à ressentir la dissonance entre Mars et Pluton, la dernière que vous aurez à subir puisque Pluton ne s’opposera plus à vous à partir du 21 janvier prochain et d’ici là, Mars ne formera pas de dissonance. Né après le 19 juillet, c’est vous qui êtes concerné et êtes sensible à l’attitude d’un/e partenaire qui a le pouvoir sur vous et n’entend pas le perdre. Par tous les moyens. Il va falloir être très malin...

Lion

Les harmonies du jour sont pour vous, 3e décan, entre Vénus qui est toujours dans votre décan, plus Mars et la Lune en bon aspect avec elle, tout semble être fait pour que votre coeur batte la chamade et que sentiments et désirs soient aussi forts l’un que l’autre. Cependant, il est très possible que vous vibriez pour l’un de vos proches qui vit une aventure amoureuse et c’est à travers lui/elle que vous éprouvez des émotions fortes !

Vierge

Mercure, qui vous quittera demain, forme depuis lundi un bon aspect avec Pluton. Vous voilà donc extra-lucide ? En tout cas, si vous êtes né après le 20 septembre, vous sentez que vous y voyez clair dans les mensonges des uns et des autres, l’hypocrisie ne vous échappe pas, et on peut dire que tous les petits travers des autres vous sautent aux yeux. En tout cas si vous faites partie des très nombreuses Vierge dont le sens de l’observation est exacerbé !

Balance

Dans le ciel depuis deux, trois jours, une harmonie entre Mercure et Pluton qui s’adresse au 3e décan et peut vous aider à approfondir une question qui vous tracasse et qui peut même provoquer quelques angoisses. C’est toujours le cas avec Pluton, surtout dans le secteur où elle se trouve et qui représente votre passé. Des émotions refoulées se manifestent sous forme d’angoisses, d’inquiétudes, ou à travers une situation répétitive (né en fin de signe).

Scorpion

L’harmonie entre Mercure et Pluton se termine, mais elle est encore active. Vous devez être à l’aise avec cette conjoncture, dans la mesure où vous captez facilement ce que pensent les autres et où vous pouvez être très persuasif. Vous avez même la possibilité d’influencer un proche afin qu’il ou elle change d’avis, ou vous dise une vérité que vous voulez entendre. Mais, lui tirer les vers du nez, êtes-vous sûr que ce soit la meilleure méthode ?

Sagittaire

Lune, Vénus, Mars sont en harmonie entre ell