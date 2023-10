L'horoscope du lundi 2 octobre 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Bélier

C’est une bonne semaine pour tout ce qui est relationnel, pour vos associations mais aussi pour renforcer les liens dans votre couple, 1er décan à partir de jeudi. Le Soleil vient de passer par là et a mis l’accent sur votre union ou sur une association qui ont l’air de bien fonctionner. Et s’il s’agit de quelque chose de professionnel, vous pouvez prévoir de beaux développements dans l’année qui vient.

Taureau

L’astre de la nuit rencontre Uranus chez vous, ne vous étonnez pas s’il se passe quelque chose d’imprévu, si un rendez-vous est annulé au dernier moment par exemple. Mais toute autre forme d’imprévu est aussi possible. Maintenant, il y a toujours de l’innovation avec Uranus, une volonté de réforme, de la contradiction aussi : on montre une image de soi totalement innovante et qui surprend ceux qui vous connaissent bien.

Gémeaux

Vous faites partie des petits veinards pour qui les planètes en Balance sont à vos pieds : c’est avec grâce et diplomatie que vous vous imposerez au boulot ou en privé. Votre séduction sera active, attractive et vous pourrez flirter à loisir. Évitez simplement d’être totalement centré sur vous-même, ce qui vous empêcherait de capter ce que pensent les autres, ou les messages implicites qu’ils vous envoient. D’une certaine manière, vous vous aveugleriez.

Cancer

Mercure se rajoutant aux planètes déjà en Balance, le Soleil et Mars, s’il y a eu de la discorde en famille, vous allez pouvoir vous expliquer à partir de jeudi. 1er décan jusqu’au 10 octobre. Mais comme ce n’est pas vous qui êtes le plus en bisbille avec la famille, vous pourriez éventuellement reprendre contact avec un proche que vous n’avez pas vu depuis longtemps, qui s’était éloigné de vous ou, au contraire, que vous aviez éloigné.

Lion

Tout baigne pour les natifs de juillet cette semaine, vous vous sentirez entendus, compris et si vous avez une démarche à faire, elle sera couronnée de succès. Surtout après jeudi, quand Mercure entamera un bon aspect avec vous. Maintenant, le 3e décan est également très bien servi, nous l’avons vu hier, et l’harmonie Vénus/Mars qui vous est dédiée va durer toute la semaine. L’amour (sous toutes ses formes) gagne en force, en intensité...

Vierge

Comme souvent, vous vous impliquerez à fond dans ce que vous ferez cette semaine. Cela n’a rien d’exceptionnel, c’est votre manière de faire et c’est votre plaisir ! Car vous êtes de ceux qui aiment leurs activités, qu’elles soient professionnelles ou non, vous avez besoin de faire des choses utiles, ou qui vous rapportent. Dans ce cas, c’est parce que vous avez conscience de la valeur de votre travail, ce qui est une bonne chose.

Balance

Une bonne semaine, avec trois planètes chez vous, dont Mercure à partir de jeudi. Votre intelligence, votre compréhension du monde seront sensibles, délicates. Ce sont les qualités de la Balance auxquelles il faut rajouter le sens de la beauté, de l’esthétique, de la justice et quand vous vous exprimerez, 1er décan pour l’instant, vous veillerez à être raisonnable, équitable, serein dans vos propos.

Scorpion

Face à vous, la Lune entre en conjonction avec Uranus et si vous êtes du 3e décan, cela peut produire un peu de stress, à cause d’un ou une partenaire. Autant dans la vie professionnelle que privée... D’ailleurs, nous avons souvent parlé de cette opposition d’Uranus qui vous dit que vous devez changer votre schéma relationnel du tout au tout, de manière à pouvoir vivre quelque chose de plus équilibré.

Sagittaire

C’est vraiment une belle semaine, en tout cas sur le papier ! Les trois planètes en Balance sont une invitation à l’amitié, à l’entraide, et à vous montrer innovant. Plus vous sortirez des sentiers battus (dans tous les domaines), plus vous serez en phase av