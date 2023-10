L'horoscope du dimanche 1er octobre 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Bélier

Le plaisir, le confort, le bien-être, tout ce qui peut passer pour de l’égoïsme est ce qui vous fera le plus de bien. Alors que faire, contenter les autres ou vous-même ? C’est à vous de faire votre choix, mais on peut penser que si vous avez du plaisir, vous serez de bonne humeur, positif, et que vous serez donc plus généreux et en bons termes avec vos proches. Ils en profiteront autant que vous.

Taureau

La Lune traverse votre signe et va à la rencontre de Jupiter ce soir ! Des émotions fortes pour le 2e décan ? Vous pouvez aussi avoir une réjouissante nouvelle, ou une visite qui vous fera très plaisir... Si vous êtes à deux, essayez de cacher vos manifestations de jalousie ou de possessivité : en période Balance, l’autre peut vous faire des remarques critiques auxquelles vous serez plus sensible que d’habitude ; ne réagissez pas, il est possible que vous exagériez.

Gémeaux

Si vous êtes tombé amoureux, il vaudrait mieux rester discret aujourd’hui, même si vous avez envie de le crier sur les toits. Les jaloux ne sont jamais très loin. Or, avec la Lune en Taureau, il est très possible que vous soyez envié parce que vous rayonnez, ou que vous avez attrapé un très beau poisson ! Cela dit, vous pouvez être content de vous-même sans réelle raison, et ce sera encore plus énervant pour les envieux...

Cancer

Un bon dimanche en perspective, vous avez certainement un agréable projet avec des amis ou mieux, avec votre chéri/e. Pas d’obstacle en vue, ne prévoyez pas le pire. Le problème avec vous, c’est que vous lisez dans les signes et que, souvent, vous les interprétez de travers. Vous voyez du négatif tout simplement parce que vous êtes inquiet de nature. Tout cela est lié à votre excès de sensibilité et d’émotivité que vous devez apprendre à contrôler.

Lion

Dans votre 3e décan, Vénus est encore en harmonie avec Mars et certains doivent vivre des moments passionnés qui s’étaient déjà présentés début juillet. À l’époque, Vénus et Mars étaient conjointes dans votre décan, puis Vénus avait rétrogradé le 23 juillet, pour reprendre une marche directe le 4 septembre. Elle est donc de retour, en bon aspect avec Mars (et non conjointe), cela peut vous inciter à prendre une décision sur laquelle vous hésitiez depuis le 23/07.

Vierge

Besoin d’évasion, de vous sentir libre de toute attache ? Ce sont surtout ceux du 3e décan, qui reçoivent l’opposition de Neptune, qui ressentiront cet appel. Si vous êtes né après le 20 septembre, vous recevrez encore les influx de Neptune jusqu’en 2025 (mais de moins en moins), puis la planète entrera en Bélier fin mars 2025, et ce sera un énorme changement autant pour vous personnellement que sur le plan politique et social. En effet, elle sera conjointe à Saturne (dernière rencontre de ces deux planètes en 1989).

Balance

Bon anniversaire à ceux qui le fêtent aujourd’hui et demain. La Lune est en Taureau et va former une conjonction avec Jupiter. Ce que vous développez devrait marcher. Vous allez produire quelque chose, faire un enfant, sortir un livre, que sais-je... En tout cas, à partir de mai prochain, ce que vous allez préparer d’ici là a des chances d’être un succès personnel, et même parfois public. Par conséquent, vous vous apprécierez et vous sentirez aimé.

Scorpion

La Lune du Taureau vous voit plus sensible aux besoins de ceux que vous aimez. Vous vous plierez en quatre pour leur faire plaisir et ils vous le rendront bien ! Et leur faire plaisir, c'est leur donner ce qu’ils attend