L'horoscope du samedi 30 septembre 2023

Bélier

Vous apprécierez la douceur et la tendresse de la Balance, mais aussi son sens de l’équipe. C’est votre complément. Mais vous aimerez beaucoup le Taureau et les Poissons. Le Taureau pour sa sensualité torride et sa fidélité -vous ferez un bon couple-, les Poissons pour leur intuition et leur sensibilité, elle vous parlera. Vous serez en harmonie avec le Lion, dont vous admirerez toutes les qualités, mais qui sera le chef ? Le Sagittaire sera aussi à votre hauteur, son côté sportif-aventureux vous fascinera.

Taureau

Attiré par votre complément, le Scorpion vous aurez une relation compliquée parce qu’il aura une emprise sur vous. Vous vous développerez plus avec un Bélier ou un Gémeaux. Le Bélier parce qu’il sera rapide et vous incitera à sortir de votre zone de confort, le Gémeaux parce que vous admirerez sa rapidité d’esprit et son humour. Mais vous douterez de sa fidélité ! Harmonie assurée avec la très organisée Vierge, travailleuse, et avec le solide Capricorne qui ne vous laissera jamais tomber. Vous vous comprendrez au quart de tour.

Gémeaux

Le Sagittaire est votre complément, vous aimeriez être comme lui, accepté dans tous les cercles et reconnu dans ce qu’il fait. Mais le Taureau et le Cancer vous attireront davantage. Vous progresserez avec le Taureau et sa sensualité/sexualité dont la réputation n’est pas surfaite, sa fidélité non plus, et avec le Cancer parce qu’il est émouvant et que vous ne vous laissez pas souvent émouvoir. Harmonie avec le Verseau et son grain de folie (vous adorez) et la Balance pour sa gentillesse et sa délicatesse.

Cancer

Votre opposé, le Capricorne, sera votre premier choix : il est protecteur, rassurant et ne vous abandonnera pas. Toutefois, vous serez sous le charme des Gémeaux et du Lion. Le Gémeaux parce qu’il vous fera rire et qu’il vous aidera à canaliser vos émotions en les ratio