L'horoscope du mercredi 30 août 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Ce qui se passe dans le zodiaque aujourd’hui ne vous concerne pas directement, ce sont les ennuis, les soucis des autres, de votre communauté ou de votre corporation qui vous contrarient, vous énervent. Probablement parce que vous ne pouvez pas faire grand-chose pour aider (1er décan). Si vous êtes patient, il y a de la réparation au programme, à partir de janvier, et pour de très longues années, grâce à un bon aspect de Pluton (renaissance).

Taureau

Vous faites partie des signes pour qui Saturne est positive, si tant est qu’elle puisse l’être ; ça dépend de votre thème natal. Aujourd’hui, la Lune croise sa route et cette conjonction entre les deux astres peut vous inciter à vous occuper davantage des autres, en donnant de votre temps à une association ou à une organisation quelconque. C’est un engagement que certains natifs du 1er décan ont pu prendre depuis mars dernier (jusqu’en février prochain).

Gémeaux

Une journée pas très fun, mais uniquement pour ceux du mois de mai, ou ceux qui ont une planète dans le 1er décan du signe. La Lune rencontre Saturne et chaque semaine cela a un impact sur votre moral, qu’il y ait un événement ou non. En fait, c’est probablement une situation ancienne qui vous tracasse régulièrement, et cela concerne soit votre vie professionnelle, soit votre vie familiale, l’un de ses membres étant à l’origine du problème (jusque fin février).

Cancer

1er décan, si Mars vous contrarie en ce moment, vous saurez vous calmer et ne pas exploser grâce aux bons influx d’une conjonction entre la Lune et Saturne. Il semblerait que la vie vous ait appris à mieux canaliser votre tempérament et surtout le flux incessant d’émotions qui vous traversent et font que vous êtes parfois trop réactif. Vous serez tenté de réagir trop fort, mais la sagesse diffusée par Saturne vous en empêchera. Celle-ci représente peut-être une personne d’expérience qui vous aide à mieux vous comprendre.

Lion

Apparemment, la présence de Saturne en Poissons (tous les 29 ans) correspond pour vous (1er décan cette année) à des soucis financiers, à une difficulté à restructurer votre affaire ou même un bien dans lequel vous avez investi et que vous pensiez remettre en état facilement et il s’avère que c’est une galère. Mais il y a plein d’interprétations différentes, selon votre thème. En tout cas, avec Saturne on perd ou on a peur de perdre, mais on peut aussi êtes dans la reconstruction.