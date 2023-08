L'horoscope du lundi 28 août 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

2e décan, vous serez satisfait de la conjoncture de cette semaine grâce aux bons influx de Vénus qui mettront votre image en valeur. Votre amour-propre sera flatté… Toutefois, il peut aussi être question d’argent, notamment d’une somme que vous pourriez avoir gagnée facilement, que ce soit au jeu ou par votre travail. Par ailleurs, 1er décan, essayez d’aplanir les conflits qui pourraient naître entre jeudi et vendredi.

Taureau

Je reviens sur l’entrée de Mars en Balance dont je vous parlais hier, il s’agit de quelques jours, 1er décan, où vous serez débordé et où vous organiser sera essentiel. Vous avez un bon sens pratique, mais votre organisation n’est pas la meilleure dans la mesure où votre rapport au temps est très spécial. 2e décan, Vénus stationne dans votre secteur 4, quelqu’un du passé tente de revenir dans votre vie, ou c’est vous qui voudriez retrouver cette personne ?

Gémeaux

Bien soutenu par Mars, et donc combatif, vous supporterez mieux la pleine Lune et sa dissonance avec Saturne que vous le pensez. Vous prendrez la situation en main. Il y a en effet un climat difficile avec un parent ou avec votre conjoint (1er décan) et si cela se fait plus discret par moments, à d’autres ça vous prend la tête. Mais les énergies de Mars, et peut-être aussi celles d’un ami ou d’une relation, vous inciteront à vous montrer ferme et décidé.

Cancer

Pour votre 2e décan, la station de Vénus pourrait jouer un rôle dans une relation amicale ou amoureuse. Les liens se font plus solides, vous vous attachez à l’autre. Et il se peut même que ce soit un peu excessif, aussi veillez à ne pas faire peur à l’autre en vous montrant trop possessif et exclusif. 1er décan, vous aurez toute la semaine les influx de Mars, attention aux petits conflits familiaux ; à moins que vous n’ayez une décision difficile à prendre.

Lion

2e décan, Vénus étant installée chez vous depuis juin, amour ou argent sont une importante préoccupation depuis juillet. Cela va se décanter après le 4 septembre. Vénus reprenant alors une marche directe, ça ne sera plus le moment de réfléchir, mais d’agir et Mars vous y aidera les semaines du 11 et du 18. En ce qui concerne la pleine Lune de jeudi, elle sera ressentie par le 1er décan qui se trouve depuis plusieurs mois dans une situation de crise ( ou – selon votre thème).

Vierge

En-dehors de la pleine Lune de jeudi, marquée par le déplaisir, il y a une station de Vénus toute la semaine ; 2e décan, vous serez au contraire dans une recherche de plaisir. Vénus étant en dissonance avec Jupiter vous en voudrez toujours plus, et ce sont probablement des plaisirs liés à vos amours, des amours secrètes ou virtuelles et qui seront peut-être plus concrètes quand Vénus sera chez vous, le 9 octobre.

Balance

Vos amours et amitiés seront au premier plan cette semaine, 2e décan surtout, avec la station de Vénus. A moins que vous n’ayez le plaisir de recevoir une somme, quelque chose qu’on vous doit... Mais vous pourriez aussi faire une acquisition et en être très content. 1er décan, Mars est chez vous, et en-dehors de ce que je vous ai dit hier, il est aussi possible que vous ayez de la concurrence, une rivalité dans le domaine relationnel ou professionnel.

Scorpion

2ème décan, cette semaine sera probablement importante, un accord ou un désaccord étant préoccupant ; vous ne vous sentirez pas apprécié à votre juste valeur. Cela peut correspondre à une offre de boulot dont le salaire vous semblera très en-dessous de ce que vous valez, mais cela peut aussi faire effet dans votre vie amoureuse : vous trouverez votre partenaire injuste et même peut-être méchant/e, surtout né autour du 5 novembre.

Sagittaire

Grâce à Vénus, la conjoncture de cette semaine ne peut que vous plaire si vous êtes du 2e décan. En revanche, 1er décan, la pleine Lune de jeudi est un peu pesante. Pour ce qui est de Vénus, 2e décan donc, elle stationne toute la semaine en formant un bon aspect avec vous et un autre avec votre maître Jupiter. Vous pourriez vous sentir un peu envahi par une présence qui s’impose, ou par vos propres sentim