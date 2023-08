L'horoscope du dimanche 27 août 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Mars transite le signe qui se trouve face à vous sur la roue du zodiaque : la Balance. 1er décan jusqu’au 12 septembre, cela signifie qu’il faut que vous arrangiez un conflit, que vous supportiez la mauvaise humeur d’un proche ou que vous fassiez profil bas dans votre couple. Votre volonté est provisoirement affaiblie, ne forcez pas les choses, cela ne durera que deux ou trois jours pour chacun. Attention aussi à ne pas heurter un proche par votre attitude agressive ou défensive.

Taureau

Ça tombe bien, pour la rentrée Mars se glisse dans votre secteur du travail et de la forme. Soit vous allez continuer à faire de l’exercice, comme pendant les vacances, soit vous allez mettre beaucoup d’énergie dans votre boulot, de manière à bien démarrer ou redémarrer. 1e décan jusqu’au 12 septembre, il y aura des petits efforts à faire pour montrer votre bonne volonté et essayer d’être à l’heure à vos rendez-vous, professionnels ou autres.

Gémeaux

Vous devriez être content de vous, satisfait de ce que vous faites, mais pour cela il faudra accélérer le mouvement et vous investir à fond dans vos activités. Or, si vous êtes du 1er décan, vous aurez du mal à être totalement impliqué à cause de la dissonance de Saturne qui vous freine : vous avez un souci avec un parent ou un supérieur (1er décan jusqu’au 12 septembre) et il n’est pas sûr que le bon aspect de Mars vous aide. Mais peut-être que vous ferez quelque chose de bien pour ce parent ?

Cancer

C’est votre secteur 4 de la famille et de la maison qui est occupé par Mars à présent. Planète des conflits, mais aussi de l’énergie et de la volonté, sa présence en 4 peut vouloir dire plusieurs choses (1er décan jusqu’au 12 septembre). Vous pouvez déménager, réaménager, faire des travaux chez vous. Mais il est aussi possible que quelqu’un s’invite chez vous et que cela vous déplaise... Enfin, il risque d’y avoir une ambiance un peu tendue en famille ou avec votre conjoint.

Lion

Vos échanges et tout ce qui a trait à vos moyens de communication sera dopé par le transit de Mars en Balance, 1er décan jusqu’au 12 septembre. Vous serez très convaincant et défendrez vos idées et opinions avec âpreté. Vous resterez ferme et ne changerez pas d’avis, sauf si vous constatez que vous avez tort ; vous serez honnête et le reconnaîtrez. Attention à ne pas parler trop vite, et à ne pas dire des choses que vous regretteriez.

Vierge

Mars vous quitte pour la Balance et je ne pense pas que vous la regretterez, surtout 1er et 3e décan. En Balance, la planète ne forme pas d’aspect majeur pour l’instant et vous invite à investir votre énergie et surtout votre volonté dans la récupération. Récupérer de l’argent qu’on vous doit, par exemple, ou pour retrouver votre forme si vous avez travaillé tout l’été. Mais peut-être aussi que vous allez rouvrir votre commerce, reprendre votre activité, et alors : par ici les euros !

Balance

Mars revient dans votre signe, la dernière fois c’était 15 septembre 2021 (1er décan). Vous ne vous souvenez peut-être pas de ce qui s’est passé, mais cela peut autant être une bonne conjoncture pour vous lancer dans une aventure, démarrer quelque chose, que ça peut être une conjoncture qui va placer des obstacles sur votre route. Des petits, pas des gros, car la planète est rapide. Attention aussi à ne pas vous faire mal en étant maladroit.

Scorpion

Mars va occuper votre secteur 12 jusqu’au 12 octobre, date où elle entrera dans votre signe. En secteur 12, cela signifie que votre énergie marque le pas, que vous ne l’investissez pas dans quelque chose de concret, mais plutôt dans une attente ; vous l’utilisez pour préparer quelque chose que vous ferez plus tard, ou alors vous vous ent