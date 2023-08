L'horoscope du mardi 29 août 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Belle journée pour recevoir de l’aide, un petit coup de pouce de vos relations. A moins que ça ne soit vous qui soyez sollicité pour apporter votre aide à quelqu’un ou à un groupe. Les groupes justement, ainsi que les associations auxquelles certains appartiennent seront un sujet de discussion ou de réflexion, mais attention aux disputes si vous êtes du 1er décan. Avec Mars qui s’oppose à vous, il vaut mieux éviter les rapports de force.

Taureau

La présence de Jupiter dans votre 2e décan est activée aujourd’hui, aussi méfiez-vous car, vous le savez, Jupiter amplifie tout. Et elle risque d’amplifier les angoisses que vous vous faites souvent pour des détails qui sont mineurs à l’origine, mais dont vous faites une montagne... Ne vous projetez pas trop dans un futur où tout se passerait mal, et si quelque chose de la réalité vous tracasse, parlez-en à quelqu’un ; un ou une ami/e qui saura vous apaiser.

Gémeaux

Que des bons influx aujourd’hui pour la plupart d’entre vous ! Mais la palme revient au 2e décan, avec la Lune et Vénus qui le regardent avec bienveillance. Vous vous sentirez en confiance avec l’un de vos proches, un frère, une soeur, ou même un flirt avec qui vous avez développé une complicité... Si c’est le cas, vous penserez à cette personne, ou en aurez des nouvelles, et vous en éprouverez un réel plaisir (surtout né autour du 3 juin.

Cancer

3e décan, les bons aspects que vous envoient Uranus et Neptune sont activés entre aujourd’hui et demain. Avec Uranus, il s’agit d’une progression dans votre développement personnel, d’ouverture sur la nouveauté, et pour Neptune d’une amplification de votre intuition, de votre compassion et de votre désir de vous relier à quelque chose de plus grand. Les mystères de l’univers ou de l’âme peuvent également être un centre d’intérêt.

Lion

On aura besoin de vous, de votre attention, aussi ne faites pas comme si vous n’aviez pas capté. Peut-être qu’on ne vous demandera rien, mais vous « sentirez » qu’on attend quelque chose de vous. Quel que soit le domaine concerné, affectif ou professionnel, répondez à la demande et vous serez totalement en paix avec vous-même. 2e décan en particulier, né autour du 5 août, vous avez peut-être rencontré quelqu’un : ne parlez pas que de vous, écoutez aussi l’autre se raconter.

Vierge

Le travail, sous toutes ses formes, est au premier plan et il va falloir vous adapter à une nouvelle méthode, ou à l’arrivée de nouveaux collègues. Pas de panique s’il vous plaît ! Tout se passera bien, même si Mercure est rétrograde et que vous restez sur la réserve tant qu’elle ne sera pas directe, le 16 septembre. Mais c’est peut-être une bonne chose que de prendre votre temps pour bien observer les autres et ne vous faire un jugement qu’après.

Balance

Vous avez deux bons influx aujourd’hui, l’un de la Lune qui va doper votre imagination et votre créativité (2e décan), ainsi que celui de Jupiter en Taureau qui met l’accent, qui amplifie même, tout ce qui touche à votre productivité. Ce que vous ferez vous rapportera, que ce soit en renommée ou financièrement. Ce sont sûrement des détails, imperceptibles aux yeux des autres, mais que vous jugerez positifs pour vous.

Scorpion

Un excès de sensibilité, très passager, peut vous déstabiliser et avoir un impact sur vos humeurs. Prévoyez des hauts et des bas, en particulier 2e et 3e décan. 2e décan, vous aurez tendance à amplifier ce que vous ressentez, à lui donner trop de place. 3e décan, c’est probablement parce que vous avez un choix à faire que vous serez tourmenté (né autour du 8 novembre). Mais l’origine de vos états d’âme peut aussi venir de problèmes de couple (né vers le 16 novembre).

Sagittaire

Ca vous agacera profondément de devoir suivre des ordres, de respecter une discipline ou des horaires, mais vous n’y pourrez rien et il vaudra mieux garder votre