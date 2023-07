L'horoscope du samedi 22 juillet 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous serez confronté à une situation, probablement très banale, mais qui vous incitera à vous poser des questions, à hésiter, à ne pas savoir quoi faire, ce qui n’est pas dans votre nature (surtout 3e décan). Évitez aussi de croire tout ce qu’on vous dit, si vous sentez que vous devez douter, n’hésitez pas, c’est la seule manière de détecter les attrape-nigauds, même si c’est quelqu’un de proche qui vous raconte une histoire bizarre.

Taureau

Une dissonance entre Mercure et Uranus s’est installée et si vous êtes du 3e décan, vous n’échangerez certainement pas des mots doux avec un proche. Au contraire, vous ne serez pas d’accord et comme vous resterez sur vos positions, la situation risque de se tendre. Il se peut aussi que vous entendiez parler d’un changement à venir : ne vous dites pas « ça n’arrivera pas » : imaginez ce que vous pouvez faire si ça arrive.

Gémeaux

3e décan, heureusement que Neptune rétrograde, la situation est moins déstabilisante qu’auparavant, mais il est possible qu’aujourd’hui quelque chose vous rappelle une des mauvaises périodes de cette année, dans le travail ou dans votre vie de famille. Il y aura encore, entre le 12 et le 27 août, des moments de flottement, où vous aurez le sentiment que les choses vont recommencer... Mais ce sera, à mon avis, une fausse alerte.

Cancer

Votre intuition étant très développée aujourd’hui, vous recevrez des informations de tous les côtés et si vous ne voulez pas vous embrouiller vous avez intérêt à faire un tri dans tout ce que vous recevez. Cela viendra le plus souvent des gens avec lesquels vous serez en contact, mais il se peut aussi que vous soyez étonné par des phrases que vous entendrez ou que vous lirez et qui répondront à une question que vous vous posez, par exemple.

Lion

S’il était question d’argent hier, et surtout d’acquérir, de posséder, c’est un peu le contraire aujourd’hui ! On dirait que l’argent va vous filer entre les doigts. Attention, cela peut être très concret : vous dépensez trop... ou alors c’est une impression et elle sera à relier à votre peur de manquer, à une insécurité dans ce domaine qu’on retrouve souvent chez le Lion (et chez d’autres signes !).

Vierge

Il y a du brouillard aujourd’hui, surtout pour ceux du 3e décan qui risquent de ne pas avoir une perception très précise de ce qu’on leur demande, ou qui seront très et même trop gentils avec une certaine personne qui en profite. Soit cette personne est méchante et cherche à vous dévaloriser, soit elle s’accroche à vous comme une moule à son rocher. Méfiez-vous de toute forme de dépendance.

Balance

A un moment dans la journée, vous serez soudain fatigué, découragé par tout ce que vous avez à faire. Vous vous direz que vous n’aurez jamais le temps... Mais vous vous trompez, comme beaucoup de personnes qui sont un peu perfectionnistes, vous avez une mauvaise appréciation du temps, vous pensez que telle ou telle chose vous en prendra plus qu’elle n’en prendra dans la réalité. Méfiez-vous de votre imagination !

Scorpion

3e décan, la journée est chargée ! D’abord Mercure entame un rapide aspect avec vous et indique que vous avez un travail à terminer urgemment, un devoir à respecter, quelque chose que vous ne pouvez absolument pas zapper... Ensuite, vous vous sentirez affaibli, plus tard dans la journée, par les sentiments que vous éprouvez et qui sont inconditionnels. Vous prendrez conscience de tout ce que vous donnez à cette personne, que vous idéalisez un peu trop.

Sagittaire

Vous risquez d’avoir une accumulation de détails qui clochent et ça vous donnera l’impression que tout va de travers, 3e décan. Mais c’est peut-être que vous aurez la tête ailleurs et cela vous rendra maladroit. Parfois, sans s’en rendre compte, on est dans ses pensées et on dissocie l’esprit du corps... Résultat, le corps est sans pilote et il peut aussi bien faire des bêtises que se rappeler à vous d’une autre manière.

Capricorne

C’est incontestablement une bonne journée, vous allez pouvoir vous détendre et pour certains, ce sera le départ en vacances étant donné que la Lune occupe votre secteur des voyages. Et comme elle est reliée à Neptune, il est possible que vous partiez loin de chez vous. Mais on peut aussi partir « loin » en pensée, voyager grâce à son esprit et c’est peut-être ce que vous ferez à travers un livre, un film, des sites de voyages sur le Web.

Verseau

Mercure a entamé une dissonance avec Uranus et si vous êtes du 3e décan, né autour des 11, 12, 13 février en particulier, les échanges et les relations avec les proches