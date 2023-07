L'horoscope du dimanche 23 juillet 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Avec le Soleil en Lion, vous pouvez y aller : tout ce que vous entreprendrez sur le plan personnel ou professionnel a des chances d’attirer l’attention sur vous (1er décan jusqu’au 2 août). Profitez que le Soleil s’oppose à Pluton pour utiliser des ressources intérieures que vous avez découvertes récemment si vous êtes né autour des 20, 21, 22 mars. Par ailleurs, attention à ne pas tout ramener à vous, le Lion a tendance à accentuer votre ego.

Taureau

Le Lion, qui vient de prendre la place du Cancer, est un des quatre signes importants de votre thème. Il représente la famille, le foyer, votre passé, vos racines. Peut-être que pendant cette période (jusqu’au 23 août) vous allez retrouver votre lieu de vacances habituel, des personnes que vous ne voyez que pendant vos congés annuels, ou alors que vous serez invité dans une famille. Mais d’une manière ou d’une autre, le passé se manifestera dans le présent (1er décan jusqu’au 2 août).

Gemeaux

En général, votre signe apprécie beaucoup la période Lion ! En effet, la conjoncture vous dit d’être vous-même : gai, spontané, curieux de la vie et des autres. Et par conséquent, vous êtes totalement en phase avec le monde extérieur... mais parfois un peu trop bavard. 1er décan, la dissonance de Mars (dont nous avons déjà parlé) risque de vous gêner jusqu’au 26 (conflit, rivalité, déménagement).

Cancer

Le Lion, qui vous succède aujourd’hui à 3h52, est votre 2ème secteur, un secteur très matériel et qui représente vos besoins. Non seulement en termes de confort, de sécurité financière mais aussi en termes de sensualité et de gourmandise. 1er décan, jusqu’au 2 août, vous serez particulièrement bien dans votre peau, tous vos besoins étant comblés. Et si quelque chose manque, vous n’attendrez pas que ça vienne, vous irez le chercher.

Lion

Si vous êtes né ces jours-ci, bon anniversaire ! Le Soleil s’oppose à Pluton mais je suppose que vous sentez les influx de cette planète depuis plusieurs mois. Avec Pluton, les extrêmes se côtoient, se mêlent et s’opposent. Dans tous les sens du terme. Vous pouvez très bien réussir, détenir le pouvoir, et vous trouver du jour au lendemain dépossédé de ce qui, pensiez-vous, vous appartenait. Évidemment, il y a plein de nuances. Je vous en dirai plus demain.

Vierge

Bienvenue au Lion, 1er décan jusqu’au 2 août. Pour vous, c’est une invitation à privilégier votre vie intérieure par rapport aux artifices de la vie sociale. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut pas vous occuper de plaire et donc de votre apparence physique. Par exemple, si vous voulez séduire, n’essayez pas d’être quelqu’un d’autre, de changer votre personnalité parce que vous pensez que la vôtre, la vraie, ne plairait pas.

Balance

1er décan, vous recevez depuis 3h52 ce matin les influx du Soleil en Lion. Dans son voyage à travers le zodiaque, cette période est toujours propice au changement, à la nouveauté, à la découverte. Si vous aimez les voyages, c’est le meilleur moment de l’année pour explorer de nouveaux endroits. Mais cela ne s’arrête pas là : de nouvelles relations peuvent naître, de nouvelles idées que vous mettrez en pratique à la rentrée.

Scorpion

La période Lion démarre ce matin à 3h 52, le Soleil se trouvant à présent dans votre 10ème secteur, le plus sérieux, le plus responsable, le plus éclairé d