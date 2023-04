L'horoscope du samedi 22 avril

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La conjoncture vous demande de ne pas trop parler aujourd’hui. Vous risquez de vous engager à faire quelque chose alors que vous n’aurez pas le temps de tenir parole. Ou pas envie ! Cela concerne surtout le 1er décan, qui peut aussi avoir un souci à cause d’un proche qui déprime, ou qui a un problème de santé. Par ailleurs, 2e décan, né après le 4 avril, une question concernant la maison pourrait vous contrarier, voire un déménagement.

Taureau

Une question d’argent risque de vous tracasser aujourd’hui, vous y penserez trop ! Ne laissez pas l’argent prendre le pouvoir sur vos humeurs, et offrez-vous un petit plaisir pour compenser. Une gourmandise, un moment pour faire une pause et contempler la nature, ou regarder par la fenêtre le spectacle de la vie. Tout ce qui vous distraira de ce souci financier sera bon à prendre et en quelques heures ce sera de l’histoire ancienne.

Gémeaux

Dans votre signe, surtout 1er décan, la Lune se fâche avec Saturne et cela peut vous obliger à jouer les gendarmes avec vos proches, ou avec vous-même pour mieux vous cadrer. Mais peut-être aurez-vous intérêt à ce que ce soit quelqu’un qui le fasse pour vous, parce que votre volonté n’est pas sans faille et que se contrôler soi-même, c’est plus facile à dire qu’à faire, surtout quand vos émotions sont trop envahissantes.

Cancer

Il semble important que vous fassiez une pause ce week-end, Mars étant dans votre signe vous êtes agité et peut-être que vous dormez mal. Trouvez le moyen de vous détendre, sinon les tensions vont prendre le dessus et vous accumulerez une dette de sommeil. Si la conjoncture ne touche pas votre sommeil, elle peut jouer sur le plan relationnel et c’est avec un/e ami/e qu’il peut y avoir des tensions.

Lion

Les questions que vous vous posez, 1er décan, pourraient vous conduire à faire un grand ménage dans votre vie. Cependant, vous doutez, vous n’êtes pas prêt pour le moment. Et en effet, vous devez absolument prendre votre temps avant de décider de tout changer et, peut-être, de repartir de zéro. La question financière semble être primordiale dans le projet qui est le vôtre et qui est, pour l’instant, à l’état embryonnaire.

Vierge

Vous serez sensible à la dissonance entre Lune et Saturne si vous êtes né en août. Vous vous sentirez obligé de tout prendre en charge et de jouer les censeurs avec vos proches. Peut-être plus avec vos enfants, si vous en avez, qu’avec les adultes de votre entourage. Quoique... Parfois ils se conduisent pire que des enfants, et les adultes immatures font évidemment des bêtises de taille, plus difficiles à réparer que celles des enfants !

Balance

Vous pourriez quand même vous octroyer des moments d’évasion aujourd’hui ! Mais je crains que malheureusement, votre sens du devoir ne vous incite à vous avancer dans votre travail. Celui du bureau ou celui de la maison, de toute façon vous ne vous prélasserez pas aujourd’hui alors que vous auriez bien besoin de repos. 1er et 2e décan, vous êtes un peu débordés en ce moment, et parfois même trop perfectionniste.

Scorpion

Quelque chose, ou quelqu’un vous énervera et si c’est quelqu’un, votre réaction risque de faire mal. Vous lui décocherez quelques flèches de votre cru, à grands traits d’humour vache. Surtout si vous êtes de ceux qui savent exactement toucher là où ça fait mal, ce qui est un des points forts du vrai Scorpion ! Cependant, vous êtes parfois trop réservé et pudique pour dire ce que vous pensez... mais vous le pensez très fort !

Sagittaire

Vous faites partie des signes qui sont sensibles à la dissonance de Saturne qui est actualisée ce samedi. 1er décan notamment, est-ce qu’un enfant ne projette pas de quitter la maison ? Ou alors c’est vous qui songez à vendre un bien ou à déménager ? Cela ne manquera pas de vous attrister, dans la mesure où vous étiez peut-être très attaché à cet endroit, même si vous ne le montriez pas. Mais bon, ce n’est pas encore fait...

Capricorne

Évitez de vous imposer des contraintes aujourd’hui, vos humeurs s’en ressentiraient et cela affecterait vos relations, qui ne sont déjà pas très sereines si vous êtes du 2e décan. Mars continue à s’opposer à vous (né après le 5 janvier) et il est difficile d’éviter les rapports de force que vous rencontrez ; ou de supporter la mauvaise humeur d’un conjoint, d’un enfant. Et vous ne pouvez même pas dialoguer pour arranger les choses...

Verseau

Si vous vous êtes promis un plaisir aujourd’hui, attendez-vous à ce que ça ne se passe pas comme vous l’imaginiez. Prévoyez un plan B, au cas où on vous lâcherait au dernier moment. Cela dit, un Verseau n’est jamais à court d’idées, de solutions et on peut imaginer que vous ferez appel à votre créativité pour parer toute éventualité négative. Ce sera possible, mais les idées viendront plus difficilement que vous le croyez.

Poissons

Comme pour le Sagittaire, la dissonance Lune/Saturne sera un peu décourageante pour ceux de février. L’éventualité d’un événement pourrait vous faire peur et générer de fortes émotions. Vous ne pourrez pas faire autrement que de les contrôler, par peur de paraître excessif. 2ème décan, vous êtes loin d’être dans la même ambiance et vous avez même devant vous quelques jours où vous ferez quelque chose d’inhabituel, de nouveau.

