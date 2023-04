L'horoscope du dimanche 23 avril

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Contrairement à hier, vous pouvez parler et il faut même le faire ! Dites à ceux que vous aimez combien vous les aimez. On a tous besoin d’entendre ces mots-là pour se sentir exister. Quand on se sent aimé, d’abord on peut aimer les autres mais on peut aussi faire des merveilles, se développer et se rendre utile à sa communauté. N’est-ce pas quelque chose de vraiment satisfaisant de savoir qu’on est utile ?

Taureau

Vous passerez un bon dimanche, la Lune rencontre Vénus et elles sont alignées avec d’autres planètes. Résultat : que du plaisir au menu, pour tous mais encore plus pour le 2e décan. Vous pourriez en effet faire une rencontre très prometteuse, même si vous n’êtes pas de ceux qui se précipitent. Les planètes étant reliées à Mars, votre libido sera très stimulée et vous ressentirez une forte attirance. En couple, vous profiterez d’une sensuelle grasse matinée.

Gémeaux

C’est encore chez vous que ça se passe, mais rien à voir avec la conjoncture d’hier. Aujourd’hui, c’est de la douceur, du bien-être pour tous, de l’amour peut-être pour le 2e décan. En effet, la Lune rencontre la planète du cœur, Vénus, et cela se passe sous le regard bienveillant de Mercure et Mars. 3ème décan, vous avez encore jusqu’au 16 mai pour réaliser l’un de vos projets ou pour recevoir l’aide que vous attendez.

Cancer

Aujourd’hui, c’est à une pause tendresse que les astres vous invitent. Et elle s’adressera semble-t-il à votre entourage tout entier et vous n’aurez qu’une envie : leur faire plaisir à tous ! Il est même possible, et c’est ce qui vous fera le plus plaisir à vous, que quelqu’un vous exprime de la gratitude pour vous être bien occupé de lui ou d’elle. N’oublions pas que si vous avez des animaux de compagnie, vous pouvez aussi avoir des tonnes de tendresse pour eux !

Lion

La rencontre du jour entre la Lune et Vénus éclaire votre secteur de projets et d’amitiés. Soit vous serez très amicalement entouré, soit vous attendrez impatiemment un rendez-vous. Si cela fait partie de vos projets... Mais vous pouvez en avoir d’autres (projets), prometteurs : ils sont en train de mûrir dans votre tête et vous y penserez beaucoup aujourd’hui. Incontestablement ce sont d’agréables perspectives, puisque vous éprouverez du plaisir.

Vierge

Pas de dissonance à l’horizon, et une jolie réunion planétaire qui indique que vous pourrez enfin vous détendre, votre mental ne produisant que des pensées positives aujourd’hui. Il est le plus souvent le grand responsable de tous vos maux, et même de ceux qui n’existent que dans votre tête. À force de lui faire croire qu’il peut vous trahir, votre corps finit par se révolter et vous rappeler qu’il faut l’aimer et ne pas le considérer comme un éventuel danger.

Balance

C’est un bon dimanche pour être un peu plus insouciant, et profiter de la vie sans vous culpabiliser. Les expos, les petits coins sympas ou les bons restos à découvrir seront du plaisir. Or, il faut vous faire plaisir aujourd’hui, c’est ce que vous conseille la conjoncture. 2e décan, vous recevez à la fois les bons aspects du jour, mais Mars exige aussi beaucoup de vous, l’un de vos parents pourrait être un souci en ce moment.

Scorpion

Il y a de bons aspects dans le ciel, aussi essayez de ne pas douter de l’amour de vos proches. On sait que vous êtes suspicieux de nature, mais aujourd’hui vous pouvez faire confiance. C’est même un ordre de votre médecin ! Il faut vous détendre, vous laisser aller à vos fantasmes, à vos désirs (2e décan surtout) et ne pas laisser le doute vous gâcher les bons moments que la vie vous offre. "Tout ce qui est pris n’est plus à prendre" dit le proverbe.

Sagittaire

Plus de dissonance et au contraire, face à vous, une rencontre entre Lune et Vénus qui ne peut que vous satisfaire dans le domaine relationnel. Des retrouvailles peut-être ? Ou alors une réunion amicale, voire familiale... En tout cas, vous aurez un moment heureux dans le courant de cette journée et ce sera grâce aux autres. Ou à votre chéri/e si vous êtes en couple : il ou elle saura vous faire plaisir d’une manière ou d’une autre.

Capricorne

La rencontre Lune-Vénus ayant lieu dans votre secteur du travail, du quotidien, on peut penser que vous serez heureux si vous pouvez mettre de l’ordre chez vous, dans votre courrier par exemple. En tout cas, tout ce qui sera à sa place sera pour vous une source de satisfaction. Peut-être que vous serez un peu perfectionniste, et que cela accentuera votre charge mentale, mais en même temps ça vous fera plaisir, donc continuez.

Verseau

Vous pourriez passer un dimanche de rêve si un petit souci ne vous travaillait pas à l’arrière-plan. Une attente, un projet qui n’avance pas aussi vite que vous le souhaitez, 2e décan. C’est la rétrogradation de Mercure (qui n’est pas mauvaise en soi) qui révèle que vous devez peut-être encore faire des mises au point – de détails la plupart du temps – avant de pouvoir concrétiser ce sur quoi vous travaillez et qui est prometteur.

Poissons

Ce dimanche est propice à une réunion, à des retrouvailles, que ce soit avec la famille ou avec des amis. Plus que les autres jours vous aurez besoin de tendresse et de chaleur humaine, elle vous fera vous sentir protégé et en sécurité. Votre rôle de parent sera également important et quel que soit l’âge de vos enfants, vous éprouverez des sentiments très émouvants, ou ce sont eux qui vous montreront (à leur façon) qu’ils vous aiment.

