L'horoscope du dimanche20 août 2023

Bélier

Normalement vos relations avec les autres et surtout avec votre chéri/e seront très harmonieuses, et si elles ne le sont pas, cela viendra de vous et de votre esprit trop critique (en ce moment). En outre, Mars étant opposée à Neptune, il ne serait pas étonnant que, sans le vouloir, vous disiez ou faites quelque chose qui déplaira à l’autre. Ne soyez pas trop orgueilleux et reconnaissez-le si vous avez été trop loin.

Taureau

Si vous voulez montrer vos sentiments (amoureux, amicaux, filiaux) les petites attentions seront la meilleure manière de vous attirer les compliments, les mots gentils et reconnaissants. Par ailleurs, si vous êtes de ceux qui rentrent, vous ne serez pas mécontent de retrouver votre foyer, c’est encore là que le Taureau se sent le mieux, même si les vacances sont un moment très agréable.

Gémeaux

La Lune étant en phase avec Vénus et les deux étant en harmonie avec votre 2e décan, vous déborderez de charme et de séduction aujourd’hui. Que vous le vouliez ou non, vous dégagerez quelque chose qui attirera les autres ! Peut-être que vous avez changé quelque chose à votre look ? 3e décan, c’est très compliqué ces jours-ci, surtout né après le 16 juin.

Cancer

En dehors des très agréables aspects qui touchent votre secteur familial (2e décan) et qui sont peut-être liés à votre retour chez vous après vos vacances, il y a aussi la possibilité que vous revoyiez quelqu’un du passé ou que vous renouiez des liens qui s’étaient distendus. 3e décan, si vous avez besoin d’une explication, ne montez pas sur vos grands chevaux et essayez de ne pas être agressif.

Lion

Encore plus qu’hier vous aurez besoin de douceur et de tendresse. Vous en donnerez, vous en recevrez, il y a de l’échange dans l’air comme l’indique la conjoncture. Vous pourriez d’ailleurs faire un déplacement, rentrer de vacances, mais en étant content, voire soulagé de retrouver vos pénates. 2e décan, avec un petit problème à l’arrière-plan, administratif, légal.

Vierge

Occupez-vous de vous aujourd’hui, faites-vous plaisir, ce sera bon pour votre santé. Soyez égoïste s’il le faut et pensez à vous avant de penser aux autres 2e décan (2 au 12 septembre). Cela dit vous serez nombreux à éprouver des sentiments que vous cacherez, ou parfois que vous vous cacherez vous-même. Peut-être parce que vous pensez que l’autre ne ressent pas la même chose que vous ?

Balance

La Lune est chez vous et s’harmonise avec votre planète, Vénus. 2e décan, vous devriez éprouver du bien-être, vous sentir amoureux ou en paix avec vous-même. C’est en tout cas un bon dimanche pour vous chouchouter ou vous faire chouchouter. Il y aura aussi du plaisir dans d’autres domaines, le côté esthète et artiste de votre signe étant le plus souvent au premier plan.

Scorpion

Vous serez mieux en votre propre compagnie qu’en celle des autres. Même si vous êtes très bien entouré, vous aurez besoin d’un moment de solitude et vous en éprouverez du plaisir (2e décan surtout). Né autour du 8 novembre, il n’est pas exclu que vous ayez fait une rencontre qui compte, ou alors vous ne tarderez pas à la faire. Cependant, certains peuvent avoir un litige sur le dos.

Sagittaire

Vous vous sentirez libre, libre d’aimer et de l’exprimer, même s’il s’agit d’une amitié qui semble avoir de profondes racines, vu les affinités qui sont le vôtres. Les couples seront également à la fête (2e décan surtout), leurs complicité, leurs centres d’intérêt étant un ciment pour leur relation. Certains pourraient se faire de nouveaux amis, vous êtes tellement sociables les Sagittaire !

Capricorne

Il y a plusieurs interprétations à la conjoncture d’aujourd’hui. Soit vous serez content de retrouver quelqu’un, un parent probablement, soit il y aura une sorte de pause harmonieuse en famille, certainement une parenthèse due au vacances : vous vous sentirez à votre place et même s’il y a une rivalité (avec un frère ou une soeur ?), vous parviendrez à l’ignorer.

Verseau

Un bien beau dimanche pour la plupart d’entre vous, et même si vous vous défendez d’éprouver des sentiments que vous jugez inappropriés, vous profiterez bien du moment présent. Surtout si vous évitez de vous poser trop de questions. 3e décan, une de vos actions ou décisions est un réel problème, vous ne savez pas quelle direction prendre et les conseils des autres ne vous aideront pas. Il n’y a que vous...

Poissons

Grâce à votre capacité à mettre les problèmes à distance, et même à les oublier, vous passerez un bon dimanche, su