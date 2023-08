L'horoscope du samedi 19 aoÃ»t 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous opposer aux autres ne sera pas la bonne méthode pour vous imposer, 1er décan aujourd’hui. Les astres vous disent au contraire de rester modéré, d’être à l’écoute de vos proches, conciliant et bienveillant. Ce n’est pas toujours dans votre nature (sauf ascendant Balance), mais faites un petit effort et réfléchissez : vos relations avec vos proches ou avec votre conjoint ne devraient-elles pas être harmonieuses, surtout si vous êtes en vacances ?

Taureau

Vous serez préoccupé par des détails liés à votre organisation, aux horaires, au fait que les autres sont en retard, ou que c’est vous qui n’êtes pas à l’heure. Souvent le Taureau a un problème avec le temps : il pense qu’il est extensible, qu’il lui appartient d’en faire ce qu’il veut... D’ailleurs il est régulièrement sur le départ à l’heure où il devrait être arrivé ! Est-ce que vous ne devriez pas penser que faire attendre les autres peut les mettre très en colère ?

Gémeaux

Votre apparence physique aura de l’importance à vos yeux, et quelle qu’en soit la raison il semble que vous ne serez pas très content de l’image que vous projetterez ! Vous ne vous plairez pas, ce qui est dommage parce qu’objectivement vous vous faites des idées, vous ne vous voyez pas comme les autres vous voient. Mais est-ce que par hasard vous ne vous compareriez pas à d’autres, et à votre désavantage bien sûr ?

Cancer

Vous aurez besoin de douceur, de tendresse, de protection, tout ce que peut vous apporter un foyer équilibré, une famille aimante ou un conjoint attentionné... Beaucoup de Cancer sont dans une période faste, grâce à plusieurs bons influx, toutefois il faut considérer votre ascendant, il est très important sur le plan relationnel. Si vous le connaissez, lisez ce qui le concerne, surtout si l’ambiance décrite ne vous parle pas !

Lion

Un agréable week-end, plein de charme et de douceur grâce à une jolie Lune en Balance (1er décan aujourd’hui). Vous serez ouvert, communicatif et vos proches se confieront volontiers à vous. Vous devriez d’ailleurs solliciter leurs confidences, surtout que vous serez entouré ce week-end ; peut-être parce que c’est votre anniversaire ? Par ailleurs, les visites et les petits déplacements seront au programme.

Vierge

Vous serez sensible à l’aspect matériel, aux questions d’argent, vous aurez même une machine à calculer dans la tête ! Vous songez peut-être à vous offrir ou à offrir un petit cadeau ? En tout cas, vous aurez envie d’être généreux. Mais attention à une tendance à la gourmandise, à la boisson, les excès dans ce domaine ne vous réussiront pas. 3e décan, vous pourriez dépasser les limites, peut-être pour faire comme les autres ?

Balance

La Lune passe le week-end chez vous, ce qui accentue votre sensibilité mais aussi votre réceptivité ; vous capterez facilement les humeurs et les états d’âme de vos proches et même de vos moins proches. Deux solutions : soit vous les acceptez et vous les consolez, leur donnez des conseils pour se sentir mieux, soit vous faites comme si de rien n’était parce que vous ne voulez pas qu’on s’épanche encore une fois sur vous. Ça vous fatigue !

Scorpion

Vous avez quelque chose à cacher ? Vous préférez votre vie intérieure, vos fantasmes, vos scénarios imaginaires à la réalité ? C’est la question qui se pose avec la conjoncture, parce que d’un côté avec le Soleil et Vénus en Lion vous avez besoin de montrer une bonne image de vous, de vous faire admirer en quelque sorte, et de l’autre côté avec la Lune en secteur 12, vous préférez au contraire ne rien montrer, être dans l’ombre, avoir des secrets...

Sagittaire

De la détente au programme du week-end, vous vous sentirez amicalement entouré et serez plus optimiste sur la nature humaine. Peut-être que cela ne durera pas mais en attendant, vous passerez de bons moments, 1er décan aujourd’hui, 2ème demain. Il peut en effet y avoir une petite soirée entre amis, à moins que vous n’ayez d’agréables projets en tête. Mais ne vous attendez pas à ce qu’ils se concrétisent comme pr