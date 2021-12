L'horoscope du lundi 20 décembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Le Soleil active les derniers influx de Jupiter, toujours dans votre secteur des projets et des amitiés si vous êtes né après le 17 avril. Les liens noués cette année sont importants, vous en aurez des nouvelles en 2022 parce qu'ils vont se développer. Mais certains ont pu aussi découvrir un réseau social et y imposeront davantage leur présence, mais ils devront contenir leur agressivité, elle est toujours sous-jacente chez le Bélier.

Taureau

Votre 2e décan bénéficiera des bons influx de Mercure cette semaine et ils sont très propices aux départs en vacances, au dépaysement, même si vous n'allez pas très loin. C'est de changer d'environnement qui vous plaira et surtout de pouvoir échanger avec d'autres personnes que celles que vous voyez tous les jours. Si vous ne partez pas, vous aurez quelques rendez-vous avec la chance, des petits coups de chance banals.

Gémeaux

Vous aussi vous serez sensible aux influx de Mercure, d'autant qu'elle est en phase avec Uranus et qu'elle vous invite à être perspicace et à voir clair dans le jeu des autres. Vous aurez affaire à des interlocuteurs qui ne seront pas très ouverts, qui seront plutôt ennuyeux et vous aurez du mal avec eux car vous auriez besoin qu'ils aient du répondant. Mais ça ne sera pas le cas, et vous aurez l'intuition qu'ils sont très calculateurs.

Cancer

Avec le bel aspect d'Uranus, activé par Mercure, on pourrait pencher vers une prise d'indépendance : vous avez besoin de vous prouver que vous êtes capable, que vous avez la possibilité de vous débrouiller sans personne. C'est important pour votre futur.

Lion

Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez la pêche, 1er décan, et l'envie de gagner vos paris, quels qu'ils soient. Ne vous faites surtout pas de mouron, vous y arriverez. Vous avez la gagne en vous, cela fait partie des choses que vous ne contrôlez pas, et que vous devez utiliser à bon escient, comme tous les dons dont la nature nous comble parfois. De plus, c'est le retour du balancier, tout va bien se passer pour vous en 2022 !

Vierge

Une semaine au top pour le 2e décan, même si tout ne roule pas dans le domaine du travail. Justement, vous pourriez recevoir une proposition qui va tout changer. Uranus est en bon aspect mais elle pose une condition : si vous voulez progresser, il faut lâcher prise. C'est-à-dire que vous avez peut-être un boulot confortable en ce moment et que l'occasion qui se présente est dérangeante. Mais devez-vous la rater pour autant ?

Balance

Pas de doute, vous allez hiberner le temps des vacances ! Avec 4 planètes en Capricorne à partir de demain, vous aurez envie de rester chez vous, de passer Noël au chaud. Vénus, votre maître, fait partie des planètes en Capricorne, elle est conjointe à Pluton et il doit y avoir des excès dans l'air. Rien que du côté de la météo, ça peut aller dans les deux sens : excès de froidure, de gel, ou au contraire une chaleur tout à fait inhabituelle.

Scorpion

Un problème que le début du 2e décan rencontre depuis mars dernier pourrait trouver sa solution dans le mois qui vient : il semble que vous déciderez de conserver votre statut, alors qu'il peut être question d'en changer (avec la dissonance d'Uranus). Cela dit, il se peut que vous subissiez la situation et que vous n'ayiez aucun pouvoir de décision, mais même dans ce cas, cela se règlera. Surtout si vous êtes né autour des 2, 3, 4 novembre.

Sagittaire

Une semaine hyper-active pour le 1er décan, mais on peut parier que vous serez nombreux à être en vacances. A moins que vous ne travailliez d'arrache-pied en cette période de fête. Vous serez tellement motivé par vos objectifs que vous en oublierez tout le reste, et parfois même de vous occuper de vous, ou de gérer les petits soucis de santé que vous pourriez avoir. En tout cas, faire de l'argent, sera l'un de vos buts tout cette semaine.

Capricorne

Nous vous souhaiterons un bon anniversaire dès demain, mais je ne résiste pas au plaisir de vous dire combien les premiers mois 2022 seront positifs, quel que soit votre décan. Vous pouvez d'ores et déjà consulter la totalité de vos prévisions, décan par décan, sur le 3210. Pour ce lundi, soyez le plus affectueux possible avec ceux que vous aimez, ils ont besoin de sentir que vous êtes attaché à eux et que votre froideur n'est qu'apparence.

Verseau

Une dernière journée pour le Soleil en Sagittaire, en harmonie avec Jupiter. Alors si vous êtes né après le 16 février, vous avez certainement un beau projet dans les tuyaux. Il est probablement déjà sur la table depuis le printemps dernier, mais vous n'aviez peut-être pas pu aller au bout, dans la mesure où Jupiter était rapide ; puis elle est repassée en marche arrière fin juillet, début août et là, depuis novembre en marche directe jusqu'au 29.

Poissons

2e décan, Mercure vous envoie de rapides bons aspects toute la semaine, et si vous avez un message à faire passer, c'est le bon moment. Essayez d'être le plus précis possible, de manière à ce que tout le monde puisse comprendre où vous voulez en venir. L'amitié sera également au premier plan, de même que vos contacts sur les réseaux sociaux, Il est possible que vous ayez besoin de conseils pour un projet, n'hésitez pas à demander.