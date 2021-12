L'horoscope du dimanche 19 décembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

En dépit des bons influx de Mars, qui sont favorables à un voyage ou à des activités qui vous changent les idées, vous ne serez pas toujours de très bonne humeur aujourd'hui. 1er décan surtout, il se peut qu'un parent ou un enfant vous boude, sans que vous compreniez pourquoi. Vous vous demanderez ce que vous avez pu faire, vous chercherez, mais il semble que vous ne serez pas coupable... A moins que vous n'ayez dit des méchancetés.

Taureau

Vous serez très sensible à ce qu'on vous dira, et certains y verront des sous-entendus qui n'existent pas. Aussi restez très pragmatique : ne cherchez pas des intentions cachées, des mots derrière les mots. Il n'y aura rien de cela et d'ailleurs ce sont des gentillesses qu'on vous dira. Et même, dans certains cas, ce sont des bonnes nouvelles qui vous viendront de vos proches. Aussi, évitez de vous faire des noeuds au cerveau.

Gémeaux

Gourmands les Gémeaux aujourd'hui ! Mais attention, en période Sagittaire il arrive que vous fassiez des excès et que votre estomac en souffre. En conséquence, restez mesuré ! C'est d'ailleurs ce que vous conseille votre planète maîtresse, Mercure, dont il faut écouter les conseils, elle sait ce qui est bon pour vous. Or, elle se trouve en Capricorne en ce moment et ce signe, géré par Saturne, vous recommande d'être raisonnable.

Cancer

La Lune vous rend visite, comme tous les mois, donnant à vos humeurs une amplitude particulière. Essayez de ne pas y prêter trop d'attention, ça passera en quelques heures. Peut-être qu'un mal de crâne en sera responsable, c'est le genre de choses qui met de mauvaise humeur. Mais, 1er décan, on peut aussi vous avoir dit quelque chose qui ne vous a pas plu. Ou cela va avoir lieu dans le courant de la journée et vous le pressentez.

Lion

Vous hésiterez entre l'envie de traîner au lit et celle d'aller prendre l'air et, pourquoi pas, de faire un peu de sport. A moins que vous ne partiez pour les vacances, 1er décan surtout. Je ne dis pas que les autres Lion ne partiront pas, mais que cela aura peut-être moins d'effet sur leurs humeurs. Par ailleurs, né autour du 3 août, vous supportez mal des restrictions qu'on vous aurait imposées, à vous en particulier ou à tout le monde.

Vierge

Ce qui vous donne envie de vous lever de bonne heure ce matin, c'est une agréable perspective : un repas de famille par exemple, ou un départ attendu avec impatience. Il est vrai que si vous êtes du 1er décan, Mars vous envoie des énergies très... énergiques et que vous ne tenez pas en place. Attention à ne pas trop vous énerver, à la longue vous risquez de vous épuiser et ce n'est pas ce qui vous aidera à mieux dormir ce soir.

Balance

C'est dimanche, vous auriez pu vous reposer, débrancher... Mais non, il faudra que vous preniez tout en charge, avec pour résultat que vos proches ne feront rien, eux ! S'il y a des choses à faire, laissez-en un peu à ceux qui vous entourent, qu'ils participent et se remuent. Par ailleurs, né autour des 1er, 2, 3 octobre, une rapide dissonance de Mercure pourrait vous énerver parce que vous discuterez avec quelqu'un d'obtus.

Scorpion

La Lune en Cancer indique que vous serez d'humeur voyageuse et ça tombe bien pour ceux qui ont la chance de partir en vacances. Les autres s'évaderont différemment. De toutes les manières, vous parviendrez à vous changer les idées, à avoir une sensation de dépaysement qui sera très agréable et vous fera beaucoup de bien. Né les premiers jours de novembre, un bon aspect de Mercure vous donne le feu vert pour un déplacement.

Sagittaire

Laissez vos réflexions de côté, vous serez plus à l'aise et plus positif si vous êtes dans l'action. Un petit footing ce matin et les mauvais rêves de la nuit s'envoleront. A moins que vous ne fassiez un travail sur vous-même et que le rêve ne vous soit utile pour décrypter votre inconscient. Se souvenir de ses rêves est important, on a remarqué une tendance à somatiser chez ceux qui ne se souviennent jamais de leurs rêves.

Capricorne

Même si certaines personnes vous agacent, 1e décan, faites bonne figure aujourd'hui, essayez de sourire, peut-être que vous communiquerez ce sourire aux autres. Un sourire, c'est comme de bailler, ça s'attrape ! Né fin décembre, la présence de Mercure chez vous se fera remarquer en fin de journée, votre curiosité sera attisée, ou alors c'est à ce moment-là qu'un proche vous énervera en ne répondant pas à vos questions.

Verseau

Ne vous laissez pas contrarier par l'attitude de l'un de vos proches qui se montrera un peu agressif. Après tout, c'est son problème, sauf s'il vous demande de l'aide, bien sûr. S'il ne vous demande rien, ne lui forcez pas la main pour savoir ce qui ne va pas. Dites-lui simplement que vous êtes là s'il ou elle a besoin de se confier. Sachez par ailleurs que Vénus rétrograde à partir d'aujourd'hui, 3e décan, vos amours vont demander réflexion.

Poissons

Une bonne journée en perspective, vous vous sentirez séduisant et vous constaterez dans le regard des autres que c'est la réalité. En outre, vous évoquerez de jolis souvenirs, peut-être avec vos enfants ou d'autres proches. Si vous avez de jeunes enfants, justement, vous trouverez exactement ce qu'il faut pour les distraire et, ce faisant, l'enfant qui est en vous participera de gaieté de coeur. Et ça fait du bien de temps en temps de régresser.