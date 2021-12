L'horoscope du samedi 18 décembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La dynamique de cette pleine Lune correspond pour vous à une prise de conscience de vos pouvoirs et de la place que vous occupez au sein d'une entreprise ou de votre famille. Nous devons tous trouver notre place, la meilleure, celle qui nous permettra de développer nos potentiels. Peut-être que vous vous demanderez si vous êtes à la bonne place et si vous ne devriez pas bouger, changer, pour pouvoir évoluer davantage.

Taureau

On dit de votre signe qu'il est très malin et qu'il trouve des solutions à tout problème pratique. Et il est très probable que vous en fassiez encore la preuve, 3e décan. Si vous avez une sorte d'énigme matérielle à résoudre, vous épaterez tout le monde avec vos idées et votre sens pratique. Peut-être aussi que vous serez amené à organiser quelque chose et qu'i faudra vous décider sur la manière dont vous allez pouvoir procéder.

Gémeaux

La Lune est chez vous, 3e décan, et s'oppose au Soleil, il se peut que vous soyez invité à une belle fête ou qu'on vous ait fait une proposition que peut être très chanceuse. En effet, cette pleine Lune est en phase avec la planète de chance, Jupiter, laquelle a tout pouvoir sur le Soleil en ce moment. Donc si vous êtes né autour du 18 juin, il est possible que vous soyez très touché - ou très intéressé - par la proposition que vous recevez ou avez reçue.

Cancer

Quelqu'un a dit, "la tolérance est la fille du doute" et il faut croire que vous serez très tolérant sous cette pleine Lune, précisément parce que vous serez dans le doute. Jupiter étant en harmonie avec la pleine Lune, il se peut que ce doute porte sur un jugement qui a été fait, une décision qui a été prise dans une affaire de justice. Mais, bien sûr, il est aussi possible que vous doutiez de vous ou de quelqu'un en qui vous avez placé votre confiance.

Lion

C'est une bonne pleine Lune pour votre 3e décan, elle marque peut-être un tournant dans votre vie relationnelle, certains étant tombés amoureux et ayant envie d'officialiser. Toutefois, il peut également être question d'un procès qui serait jugé ces jours-ci, d'un divorce ou de votre séparation avec un associé professionnel. Né en fin de signe, après le 20 août, vous pouvez encore faire une rencontre ou prendre une importante décision.

Vierge

C'est probablement de travail dont il est question sous cette pleine Lune, il se peut que vous ayez une décision à prendre, ou qu'une décision de justice ait été rendue. En effet, cette pleine Lune est en relation avec Jupiter, qui occupe pour quelques jours encore votre secteur du travail. On a peut-être remis vos méthode ou votre attitude au travail en question et la situation a dû beaucoup vous perturber, mais vous voyez le bout du tunnel.

Balance

Une très épanouissante pleine Lune pour le 3e décan, mais tout le signe en aura des échos. Vous avez réussi quelque chose et cela fait parler de vous dans votre cercle relationnel. Et même, espérez-vous secrètement, dans votre milieu, voire encore plus puisque Jupiter (planète du lointain) fait partie de cette conjoncture. Vous avez la chance avec vous et vous pourriez en effet atteindre un objectif que d'aucuns jugeaient inatteignable.

Scorpion

Vous êtes de grands spécialistes pour résoudre les énigmes, mais il arrive que vous en voyiez là où il n'y en a pas. Méfiez-vous de cette tendance avec la pleine Lune d'aujourd'hui. Vous pourriez vous fourvoyer et vous mettre à douter d'une situation, à y chercher ce qu'on vous cache, alors qu'il n'y a rien au-delà des apparences. Une histoire d'argent, liée à un emprunt, peut également beaucoup vous prendre la tête.

Sagittaire

La pleine Lune oppose votre 3e décan, au 3e décan des Gémeaux, il est possible que vous ayez un choix à faire et que vous constatiez que personne ne peut décider à votre place. Vous aimez déléguer et vous savez bien vous y prendre, mais cette décision est très personnelle et vous n'avez aucune idée de ce qui sera le mieux. Si c'est votre anniversaire, on pourrait vous emmener dans un endroit que vous ne connaissez pas.

Capricorne

Une pleine Lune un peu mystique, vous réfléchirez à des questions touchant à vos croyances ou à celles des autres, mais vous ne pourrez y apporter aucune réponse. Le domaine qui vous préoccupe étant trop immatériel et le fait de croire ou non étant très personnel. Le mieux serait de croire en vous, en votre potentiel, en vous disant que s'il y a une force supérieure quelque part, vous en avez peut-être une étincelle en vous.

Verseau

Cette pleine Lune est le moment idéal pour vous poser des questions sur un projet sur lequel vous réfléchissez depuis longtemps ; est-il utopique ou au contraire un réel espoir ? Cela concerne surtout le 3e décan et tout porte à croire que vous ne vous trompez pas sur votre projet ou votre idée. En effet, cette pleine Lune est en totale harmonie avec Jupiter, la planète des opportunités, des chances, et ce projet est donc très prometteur.

Poissons

La question qui vous est posée par la pleine Lune est celle de la persévérance. 3e décan, devez-vous continuer à vous occuper de quelqu'un qui se montre ingrat avec vous ? Votre signe a très souvent pour mission de " soigner " les autres, dans tous les sens du terme, et il se trouve que vous avez justement quelqu'un près de vous, dont vous jugez qu'il/elle a besoin de votre aide. Mais il se peut qu'il/elle néglige les efforts que vous faites...